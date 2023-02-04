新北：善用負荷喘息方案 紓解家庭照顧壓力

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新北市中和區3日發生人倫悲劇，因公衛人員聯繫不上個案，報請里長轉警方破門查看，發現一家4口母親與2名兒子，3人死亡已久，僅85歲父親存活。（民眾提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 112年2月3日

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（中央社記者黃旭昇新北4日電）新北市社會局今天表示，市府有「高照顧負荷喘息服務方案」，家中如有家庭照顧者有需求，務必向外求援，以紓解照顧壓力。對於婉拒喘息的案家，市府也將加強溝通技巧。

中和區昨天發現身心障礙家庭，一家4口包括高齡主要照顧者在內，有3人過世的家庭悲劇。市長侯友宜今天主持汐止區康誥坑公園啟用儀式前接受聯訪表示，案件是2月2日公共衛生人員與社工聯繫案主未果，通知里長前往瞭解才爆發。

侯友宜說，市府將協助幫忙後續喪葬事宜，對於高壓力照顧者，市府有喘息方案，可讓家屬減輕負擔，希望對照顧身心障礙者或長照者可多利用。

社會局長張錦麗告訴中央社記者，傳統觀念多認為，家人自己照顧就好，或基於保護家人隱私，而不願外界介入，以致形成高照顧負荷，最終難以承受。

社會局表示，昨天的案家死因由檢警調查釐清，社工已聯繫案家另位戶籍在桃園的姐姐，將全力協助後續喪葬事宜；同時對家中罹患肢體障礙的父親，已安置到照顧機構，但因父親不能清楚表達，目前無法知道發生遺憾的過程。

本案在網路社群引起很大的討論，有劉姓網友留言認為，目前很多照顧族群自己都已70多歲了，卻還在承擔照顧90多歲長輩的責任；長照的照服員良莠不齊，喘息方案也只是讓照顧者有時間買菜、買生活用品、跑銀行，無法達到喘息目的。

他認為，新北一家4口3人往生悲劇，就真實呈現出長照與社福的「千瘡百孔」，對更多的弱勢與社會底層而言，這麼多的條文法令申辦手續，讓人無所適從。

社會局說，高風險家庭主要是針對家中有18歲以下之兒童、少年，遭變故或功能不全的家庭，藉由關懷輔導，協助其家庭解決生活危機，提供預防性服務方案。

張錦麗今天接受聯訪表示，高齡照顧者風險高，社會局、衛生局有「高照顧負荷喘息方案」，盼減緩家庭的照顧壓力，但許多長者會覺得孩子是自己的，拒絕向外界求助，外力要介入是難上加難，更需要仰賴社區、鄰里，社區守門員加強訓練。

她說，若社會局主動提供服務被拒絕，未來會和長照中心密切聯繫，請長照中心多聯繫高齡照顧者，加強訓練更好的溝通說服技巧。業務單位會針對本案開檢討會，邀集專家學者給予指教檢討。（編輯：李錫璋）1120204