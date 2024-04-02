台海局勢受矚 英國上議院前議長：關注威權灰色攻勢

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（中央社記者吳昇鴻台北2日電）台海緊張局勢受世界矚目，英國國會上議院前議長德蘇莎女爵今天表示，中國試圖重塑區域的政經局勢，民主價值受到威權主義擴張的挑戰，應嚴密關注威權政權採取灰色攻勢，呼籲各國對正面臨威權體制政權威脅的國家給予強力承諾。

台灣大學新聞研究所、台灣外國記者會晚間在台灣大學舉辦「選後台灣：變動中的世界與新執政者們」論壇。

英國國會上議院前議長德蘇莎女爵（Baroness D'Souza）以線上方式發表演說，天下雜誌主編鄭閔聲、德國新聞工作者戴達衛（David Demes）、「破土」雜誌創辦人丘琦欣、鬼島之音共同創辦人吳怡慈、台灣外國記者會會長周浩霖等人現場與談。

近年台海緊張局勢受到全球矚目，德蘇莎女爵指出，中國試圖重塑區域的政經局勢，民主價值受到威權主義擴張的挑戰，例如中國頻繁以軍事行動騷擾台海周邊海空域，這些舉動皆是帶來威脅的動作。

德蘇莎女爵提到，在俄羅斯入侵烏克蘭後，各界亦應嚴密關注威權政權採取的灰色攻勢，呼籲各國對於正面臨威權體制政權威脅的國家，給予強力承諾。

現任副總統賴清德當選為下任總統，針對其外交及兩岸政策方向，戴達衛認為，未來幾年，賴清德可能將會延續蔡總統路線，致力於降低衝突風險、維持台海現狀。

民進黨在立法院未能取得多數席次，在野國民黨成為立院第一大黨，是否牽動未來賴政府施政受到關注，周浩霖分享，外媒關注台灣各項重要議題，其中有關國防軍購相關的討論，也是受到關注的領域。

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戴達衛則點明，過去幾年外媒報導內容大量關注台灣周邊局勢，「世界都在討論台灣」，尤其是台灣與世界的經貿連結緊密，台灣是否會受到區域政治環境變化影響，讓這塊土地成為許多媒體爭相了解的焦點。

吳怡慈強調，在國際社會的話語權上，讓台灣聲音向外傳播顯得格外重要，這是台灣的機會，「台灣要說自己的故事」，台灣過去幾年在外交表現上有亮眼成績，相信未來幾年國際社會將會繼續並擴大對台灣的關心。（編輯：張若瑤）1130402