訪黃花崗墓園 馬英九：盼兩岸中國人記得先賢犧牲

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（中央社記者劉冠廷台北3日電）前總統馬英九今天參訪黃花崗72烈士墓園時表示，大陸將黃花崗維護得很好，讓他覺得黃花崗精神是生生不息地傳遞下去。他期盼黃花崗精神能夠不斷傳承，讓後代子孫，兩岸的中國人，都能永遠記得先聖先賢的犧牲與奉獻。

花蓮今天上午發生強震，馬英九在參訪黃花崗72烈士墓園致詞時，也表達關切之意，他說，早上看到新聞，花蓮外海發生大地震，希望大家一切平安。

馬英九致詞時一度哽咽，他說，113年前，國父孫中山領導同盟會在黃花崗起義，英勇犧牲的72名烈士，拋頭顱、灑熱血、慷慨就義，感動無數人，才有後來推翻清朝政府，創建民國，結束了幾千年君主專制的辛亥革命。烈士之中有來自台灣苗栗的羅福星與台南的許贊元，許贊元的弟弟是許地山，筆名落花生，很著名的台灣作家。

馬英九指出，孫中山評論黃花崗起義的失敗，「然其影響世界各國實非常之大，而我海內外之同胞，無不以此而大生奮感」。黃花崗起義所有犧牲烈士的年紀平均29歲，有醫生、工人、學生或是軍人，本來都有很好的前途，卻選擇在最青春年華的時候，犧牲小我，成全大我，為國家民族更美好的未來付出他們寶貴的生命。

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馬英九說，他讀林覺民烈士的「與妻訣別書」，常常淚流滿面，為這些革命先烈犧牲奉獻的精神感動不已。今天他到黃花崗致祭，緬懷這些烈士當年展現為廣大人民幸福犧牲、救國家於苦難的精神，格外感到激動與感動。

馬英九表示，他看到大陸將黃花崗維護得很好，甚至變成一座紀念公園，讓一般民眾可以來運動，一方面追思，一方面也讓這些歷史與生活緊緊結合在一起，讓他覺得黃花崗精神是生生不息地傳遞下去。（編輯：謝佳珍、郭無患）1130403