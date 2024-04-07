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預算法修法遭指影響救災 國民黨團：網軍惡意抹黑

2024/4/7 14:40
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（中央社記者王承中台北7日電）國民黨團今天表示，有網軍藉著此次大地震誣蔑在野黨修正特別預算法第83條第4款，影響救災，完全不是事實。網軍惡意帶風向抹黑，就是消費災情謀取政治利益，這樣行為是全民公敵。

國民黨立委提案修預算法，限縮特別預算提出、動支相關規範，因花蓮強震再添異議。

國民黨立法院黨團今天發布新聞稿指出，花蓮震災進入第5天，太魯閣國家公園及花蓮地區災情慘重，全國各地趕到的搜救隊持續救災，感謝各方甚至國際馳援支援救災的人員。

國民黨團表示，令人厭惡的是，在此期間竟有網軍藉著此次大地震誣蔑在野黨修正特別預算法第83條第4款，影響救災，這完全不是事實。

國民黨團指出，行政院每年的第二預備金就是因應特殊狀況編列，今年中央政府編列新台幣74億元的第二預備金及20億元的災害準備金，都足以應對當前重大災害，並無所謂預算不足的問題，網軍藉此見縫插針，還想要帶風向扭曲抹黑在野黨團的立委。

國民黨團表示，天災適用預算法第83條第3款，根本不在這次修法範圍。網軍惡意帶風向抹黑，就是消費災情謀取政治利益，這樣行為是全民公敵。敬告相關政黨、政治人物應要求所指揮的側翼網軍停止攻擊作為。

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現行預算法第83條規定，有國防緊急設施或戰爭（第1款）、國家經濟重大變故（第2款）、重大災變（第3款）、不定期或數年一次之重大政事（第4款）等情事之一時，行政院得於年度總預算外，提出特別預算。

國民黨立委與民眾黨團在立法院本會期提出預算法第83條條文修正草案，主張限制或刪除第4款規定，避免「特別預算常態化」破壞預算整體性及財政紀律。（編輯：謝佳珍）1130407

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