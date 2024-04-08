台灣關係法45週年 駐休士頓辦事處邀美學者演講

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（中央社記者石秀娟華盛頓7日專電）駐休士頓辦事處6日邀請美國賓州大學教授戴傑就台灣關係法、聯合國2758號決議文發表演說，並說明台灣在國際社會、區域安全及穩定扮演的角色，紀念該法實施45週年。

1979年美國與中華民國斷交，美國國會通過台灣關係法，規範雙方關係的維繫與推展。時任美國總統卡特（Jimmy Carter）同年4月10日簽署生效，效力回溯至當年1月1日。這部法律被視為雙方關係的基石。

駐休士頓辦事處今天發布新聞稿表示，戴傑（Jacques deLisle）在演講中闡述台灣關係法後的台美雙邊關係，也談到聯合國2758號決議文的謬誤及衍生的問題。

根據新聞稿，這場活動由辦事處與聖湯瑪斯大學（St. Thomas University）共同舉辦。民主黨籍的德州聯邦眾議員格林（Al Green）、美國政、學界人士及僑領等約近百人出席。

駐休士頓辦事處長蕭伊芳致詞表示，台灣關係法為複雜國際環境下的台美互動奠定堅實基礎，45年以來，雙邊關係不斷深化且堅若磐石。

蕭伊芳說，中國不斷曲解聯合國2758號決議文，持續打壓台灣的國際參與，阻撓台灣對國際社會的貢獻。這項決議文僅提及中國在聯合國的代表權，北京卻擴大曲解為證明中國對台灣的主權，此扭曲必須被匡正。

格林說，支持台灣已成為美國兩黨及各界共識，策略或許模糊，但目標明確且堅定。他身為台灣友人，將持續堅持立場，力保台灣和平與自主。（編輯：郭中翰）1130408