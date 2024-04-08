國造騰雲無人機精進軟硬體設備 3月中起執行複測

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（中央社記者游凱翔台北8日電）國造騰雲二代大型無人機為國機國造指標之一，知情人士今天表示，去年已進入軍種作戰測評階段，但仍發現可改進之處，已精進軟硬體設備於上月中旬複測迄今；此外，銳鳶二型無人機已在台東精進測評中。

軍用、民用無人機在俄烏戰場發揮關鍵戰力，台灣面臨中共文攻武嚇，已急起直追發展無人機技術；軍方與民間合作推動生產1779架共5款「軍用商規」無人機；中科院也研製的「軍規」小型紅雀、中型銳鳶、大型騰雲及巡飛彈等無人機；軍備局則以4軸、多軸無人機為基礎，改裝並掛載步槍、榴彈砲。

中科院自行研製的「二代騰雲」屬大型無人機，一代舊型機因不符軍方需求，未正式撥交空軍；二代機已換裝新式發動機，其構型、系統都重新設計。

民國111年3月中旬已完成二代騰雲機第1階段研發測評，並以衛星導控測試自動起降、近24小時長時間滯空等項目，空軍官兵已在去年1、2月接受中科院教育訓練，並在去年3月進入作戰測評。

知情人士透露，軍種作戰測評期間仍發現可改進之處，因此仍在精進階段，目前已更新騰雲機軟硬體設備，並在上月中旬起複測；銳鳶二型無人機目前在台東地區精進測評中。

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二代騰雲構型雖然已在108年國防產業展中亮相，但根據中科院公開訊息，近年已將機艙及機腹內次系統、掛載裝備完成開發且通過測評，例如衛星導控、電子偵蒐、合成孔徑雷達等，更配備多重飛控導航複連設計，一旦飛行失效就會啟動備援機制；動力系統雖與向美國軍購MQ-9B無人機相同，但其餘零組件自製率高，有助奠定國造無人機的發展基礎。

國軍裝備研發流程初步分5大階段，分別是：概念展示、工程發展階段、研發測評（未到軍種）、作戰測評（軍種）、量產；其中工程發展階段會視情況與概念展示合併。（編輯：郭無患）1130408