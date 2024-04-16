台美智庫合辦研討會 籲串聯印太對抗中國網路威脅

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（中央社記者黃雅詩台北16日電）台美重要智庫今天合辦「印太網路安全」研討會，多位學者在會中警示，中國對台灣網路安全威脅遽增，用抖音、社群假帳號、駭客方式顛覆民主體系，台美及印太民主國家須加強串聯合作，共同應對挑戰。

美國在台協會（AIT）副處長柯傑民（Jeremy Cornforth）出席致詞指出，對於AIT，強化網路安全合作是攸關國家安全的首要議題，眾所皆知，美國與台灣的基礎設施都已成駭客攻擊目標，拜登政府正採取關鍵措施，強化與可信賴夥伴的網路安全合作，其中也包括台灣。

遠景基金會與美國智庫「新美國安全中心」（Center for a New American Security, CNAS）今天在台北合辦研討會，探討印太地區網路安全議題，遠景基金會董事長陳唐山、執行長賴怡忠，國家通訊傳播委員會（NCC）主委陳耀祥、CNAS資深研究員奇盧庫里（Vivek Chilukuri）等皆出席。

奇盧庫里表示，具擴張野心的中國在網路領域快速崛起，使印太區域各國必須加強在軍事、情報、經濟等方面的網路安全合作，未來幾個月CNAS將在東京、馬尼拉與首爾，舉辦類似主題的研討會。

陳耀祥致詞時細數NCC近年對強化網路安全的作為，包括將網路安全界定為國安議題，立法保障網路安全，並在2022年成立數位發展部，未來將持續打造全產業的安全網絡，提升民間防禦能力。

柯傑民談及，2023年3月美國提出新「網路安全戰略」，未來10年將把網路空間定義為重要工具，用以達成符合美方價值的目標，包括打造安全與繁榮的經濟，保障基本人權自由等。

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研討會並舉行專題討論，邀請微軟亞洲區域副總葉麥可（Mike Yeh）、台灣AI實驗室創始人杜奕瑾、美國大學（American University）科技法律安全計畫主持人孔恩（Gary Corn）對談。

杜奕瑾警示，若不採用可信賴、負責的人工智慧技術，未來AI將被利用當反對民主的工具，目前台灣社群網路已深受其害，充斥大量假帳號，散布扭曲政治言論或假訊息，台灣處在印太民主前線，盼分享自身經驗，幫助其他國家共同對抗網路安全威脅。（編輯：張若瑤）1130416