紀念余登發、余陳月瑛 蔡總統：民主道路繼續前行

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡孟妤高雄21日電）財團法人八卦寮文教基金會今天在高雄市橋頭區舉辦「2024余登發、余陳月瑛紀念音樂會」，總統蔡英文出席表示，台灣民主需要每個人的力量，希望未來守護台灣民主這條路，大家繼續走下去。

財團法人八卦寮文教基金會今天在橋頭區舉辦「2024余登發、余陳月瑛紀念音樂會」，蔡總統、監察院長陳菊及高雄市長陳其邁、前高雄縣長余政憲等人出席。

蔡總統致詞表示，前高雄縣長余登發、余陳月瑛一生為台灣民主打拚，45年前余登發受到政治迫害，很多民主前輩走上街頭、抗議政府，這就是橋頭事件，後來變成推動民主發展最重要的關鍵。

蔡總統說，感謝大家為台灣敢勇站出來，支持追求民主自由，台灣才能走向民主化道路。她並表示，自己上次參加音樂會時，曾說要用各種方式來說台灣民主化故事，目標就是要讓每一個台灣人可以珍惜民主、守護民主。

蔡總統指出，過去8年來，政府推動轉型正義，也是讓社會了解民主，繼續推動台灣民主發展，現在促轉會已經完成階段性任務，後續工作行政院將繼續推行。

蔡總統表示，台灣民主需要每個人的力量，就像今天大家一起來參加音樂會，就是讓台灣民主化故事繼續傳承，希望未來守護台灣民主這條路大家繼續走下去。

余政憲致詞表示，自己代表家屬感謝大家百忙之中參加音樂會，台灣在蔡總統8年帶領下，堅持民主自由路線，也順利交棒給副總統賴清德，相信堅持民主自由的路一棒接一棒，台灣會更棒。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

陳菊表示，民主道路困難、坎坷，要代代守護，才有今天的自由民主。當年黨外人士決心團結對抗威權，對台灣民主影響巨大，很高興自己也有參與。而高雄有今天的發展及各項建設，要感謝蔡總統任內重視南北平衡，為高雄帶來進步。

陳其邁表示，感謝蔡總統8年為高雄帶來各項重要建設，希望蔡總統卸任後多到高雄走走。未來賴副總統上任後，接棒蔡總統，將繼續帶領台灣向前行。（編輯：黃世雅）1130421