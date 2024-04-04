監察院長陳菊捐1個月所得 助花蓮災區度難關
2024/4/4 20:54
（中央社記者賴于榛台北4日電）花蓮強震釀死傷及建築物受損，監察院今天表示，監察院長陳菊將以個人身分捐出1個月的所得，祈願傷者早日康復、逝者安息，災民也能早日度過這段艱難時期。
花蓮強震釀災，中央災害應變中心截至今天傍晚，全國已累計10死、1067傷、660人受困及38人失聯；全台也有多處建築物損傷，尤以花蓮為甚。
監察院晚間透過新聞稿表示，自花蓮地震發生以來，災區的居民面臨著巨大的挑戰，為盼受災地區能早日重建，讓花蓮民眾獲得更多支援，儘早恢復日常生活，陳菊將捐出1個月所得至衛福部賑災專戶，祈願震災傷者早日康復、逝者安息，災民也能早日度過這段艱難時期。（編輯：林克倫）1130404
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