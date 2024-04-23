寵物飼料傳有食安疑慮 立委籲政府儘速介入調查

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林敬殷、范正祥台北23日電）國產的寵物飼料傳出食安問題，引發飼主高度關注。藍綠立委今天舉行記者會，要求農業部動保司儘速介入，進行調查跟溯源以釐清真相；若確認有食安問題，第一時間將問題食品下架，不要再讓毛小孩受害。

民進黨立委吳沛憶、蘇巧慧、陳培瑜、林月琴、黃捷今天在立法院舉行「貓飼料食安問題，請農業部盡速啟動調查」記者會。

吳沛憶說，近日陸續傳出國產寵物飼料出現食安問題，多位飼主的毛小孩驗出有低血鉀的狀況，甚至傳出有死亡案例，目前飼主們只能自救，相互交換資訊並統計案例。被點名的國內兩家廠商表示已自主送驗，政府雖已訂定有害物質的安全容許量標準，但政府不能置身事外，更不能空有標準卻不執行。

蘇巧慧表示，農業部應督導台北市動保處儘速釐清本案，若真的是飼料有問題，就請台北市政府儘早將有問題的飼料批號下架。陳培瑜則說，農業部應儘速調查、探究本次事件原因，減少各界的疑慮。

林月琴指出，農業部應儘速與獸醫師公協會建立通報機制與溝通平台，針對大量寵物健康問題案件有即時性訊息交換，並要求農業部透過各種管道，鼓勵民眾若貓咪有異常要儘速安排健檢，以防發生各種憾事。

出席記者會的農業部動保司副司長陳中興表示，農業部去年8月1日動保司成立前已先成立寵物管理科，針對市面上寵物食品進行不定期的抽驗，抽驗有問題，就會要求製造廠所在地的縣市動保機關到現場查核、採樣，若違反規定就是罰款、下架回收及其他必要處置作為。

陳中興表示，中央與地方的動保機關在4月20日後有收到通報，北市府動保處昨天已到民眾陳情的公司進行稽查、採樣，也跟民眾取得聯絡收集產品、批號，桃市府動保處接獲通報後，已在市面上購買同廠牌飼料，並針對飼料公司位於新北市的製造廠展開採樣、稽查，除放射性之外，其餘均做檢驗。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

陳中興也建議飼主，將寵物食用後身體出現狀況的時間、飼料品牌及批號，提供給動保機關，政府會將所有案件的共通性進行全盤檢查與確認，並依法辦理。

此外，國民黨立委羅廷瑋表示，近來服務處接獲陳情，目前相關事件不能斷定是飼料出了問題，不希望傷害任何廠商的信譽，但也期盼重視寵物食安議題，做好相關機制，不要讓飼主擔憂，也呼籲動保司趕快將飼料檢驗，化解民眾疑慮。（編輯：張均懋）1130423