蔡總統接見CSIS訪團 感謝美政府國會跨黨派挺台灣

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（中央社記者游凱翔台北23日電）總統蔡英文今天接見戰略暨國際研究中心（CSIS）訪問團時表示，台灣近年來面對國際情勢變化，始終堅持民主自由價值，且拓展和民主盟友合作，她感謝美國政府及國會對台灣展現跨黨派的支持。

蔡總統上午在總統府接見訪問團，蔡總統致詞表示，訪賓都長期關心台灣議題，其中多位是再次來訪，像是羅斯坎（Peter Roskam）和莫菲（Stephanie Murphy），過去擔任聯邦眾議員任內，都是「國會台灣連線」成員，多次連署或提出友台相關議案，展現對台灣的支持。

蔡總統指出，CSIS是全球重要的智庫之一，所發表的國際情勢分析十分受到國際社會重視，訪賓對台灣的觀察和了解將促進更多人對台灣的認識。

蔡總統說，台灣近年來面對國際情勢的變化，始終堅持民主自由價值，並且拓展和民主盟友合作，共同維護區域和平穩定，她感謝美國政府及國會對台灣展現跨黨派的支持。美國除依據台灣關係法和六項保證持續對台軍售，今年立法完成的2024會計年度綜合撥款法，也為支持台灣的倡議和措施提供財政資源，讓台美雙方持續深化夥伴關係。

蔡總統指出，隨台美21世紀貿易倡議首批協定以及台美國際發展合作備忘錄都已經完成簽署，台灣和美國一起創下經貿合作的新里程碑，將持續強化彼此經濟韌性，創造雙方人民福祉；今年也是台灣關係法立法45週年，期待在訪賓支持之下，台美關係不斷提升，開創更多領域的合作。

CSIS資深副會長車維德（Victor Cha）致詞表示，CSIS中國實力計畫主任林碧瑩（Bonny Lin，另譯：林洋）本週率領跨黨派代表團來訪，代表華府在不同政治光譜上對台一致且廣泛的支持。

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他說，此行成員包括兩位前聯邦眾議員莫菲、羅斯坎，以及4位資深前美國政府官員，包括曾在拜登政府服務的美國前國防部政策次長卡爾（Colin Kahl）、曾在川普政府服務的白宮國安會前亞洲事務資深主任胡克爾（Allison Hooker）、曾在布希政府服務的美國企業研究院（AEI）外交暨國防政策主任謝克（Kori Schake）、以及曾在拜登和歐巴馬政府服務的資深顧問強斯東（Christopher Johnstone）。

車維德也恭賀蔡總統過去8年努力不懈深化台美關係，強調台灣是美國非常重要的合作夥伴，雙方共享民主價值，也有共同利益，要確保台海和平，阻止其他行為者的經濟脅迫，同時也要對抗假訊息，並維護以規則為基礎的世界秩序，非常期待針對攜手深化台美雙方供應鏈韌性、人民與人民間以及商業上的來往互動等進一步交流。（編輯：郭無患）1130423