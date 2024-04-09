輔大學士後護理學系揭牌 即日起受理報名

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王鴻國新北9日電）輔仁大學今天於國璽樓醫學院舉行學士後護理學系揭牌儀式，正式開辦後護學系，即日起至4月29日止受理招生報名，以提供社會人士重回校園學習的機會。

輔仁大學今天舉辦學士後護理學系揭牌儀式，並開始受理招生報名，輔大校長藍易振表示，學士後提供社會人士重回校園學習的機會。輔大的學士後護理學系特色之一，就是與4所醫院建教合作，等於是畢業後至少有4 個工作選擇，完全不必擔心畢業即失業問題。

他表示，近年政府與社會各界皆針對護理師長年低薪、血汗等問題，並提出加薪、夜班補助等政策，盼能鼓勵更多社會青年加入護理行業。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

輔大醫學院長葉炳強表示，護理師短缺已成為台灣醫療體系的一大隱憂，因此輔大決定開辦學士後護理學系，與輔大醫院、新光醫院、國泰醫院、耕莘醫院等4家建教合作醫院共同聯手，以培訓更多優秀護理人才。

學士後護理學系主任張嘉娟指出，後護系課程設計為3年，獎助學金資源豐富，招生報名自即日起至4月29日止，考試為書審及面試。學生只要依循完整且嚴密的教育計畫，從入學到國考，皆能具有優質專業水準。（編輯：林恕暉）1130409