馮世寬出回憶錄 蔡總統：命中注定要跟著我8年

（中央社記者吳書緯台北16日電）總統蔡英文執政期間首位國防部長、現任退輔會主委馮世寬今天發表回憶錄，蔡總統特別出席並致詞指出，2016年開始執政遇到很多困難，但在國防部有一位德高望重且受人喜歡的部長馮世寬，對她是很大助力，「你命中注定要跟著我8年」。

天下文化今天在蔣經國總統圖書館舉辦「大鵬展翅—馮世寬回憶錄」新書發表會；蔡總統出席並致詞，國防部長邱國正、海基會董事長李大維、總統府戰略顧問林鎮夷、國防院董事長霍守業等人出席。

蔡總統表示，當時要馮世寬當國防部長，馮世寬回應「但我沒有投票給妳耶」，她回答沒有關係，把工作做好就好了，執政的過程中，馮世寬有時候感覺想休息一下，她就告訴馮世寬說，「你命中注定要跟著我8年，所以我們就在一起8年」，她對馮世寬充滿了感激再感激。

蔡總統指出，馮世寬從軍生涯非常精采，在她總統執政期間，當過國防部長，首任國防安全研究院董事長、退輔會主委，100%把自己奉獻給國家。

蔡總統說，「我是一直想做改變的人」，執政初期做了很多改革，社會上也有反對，過程中有夥伴相伴，更加堅定改革；在軍事改革、國防改革上，感謝馮世寬的相陪，不論是國防自主或是年金改革，年金改革讓財務更穩定，使國軍弟兄獲得最大的保障。

蔡總統提到，大家認為國防改革是將槍、砲、飛機做好，但還有重要的改革是讓國軍弟兄姊妹穿得好、住得好，馮世寬在軍服設計過程中展現了美學，大家可以發現軍人的穿著比8年前更好、機能性更高，從衣著看起來很挺、很威武的同時，也適合進行劇烈活動與訓練，設計過程中有很多馮世寬的想法在裡面。

蔡總統表示，但有一次她沒有接受馮世寬的主意，就是馮世寬想將美國麥克阿瑟外套（應為艾森豪夾克）列入國軍的服裝選擇，她對馮世寬的身材有信心，但不是每個人都能穿得很好看，所以案子被她擱置。

蔡總統說，興安專案的住宿，讓國軍不是睡在大通鋪，而是有四人房、兩人房等選擇，且四人房有兩套衛浴，因為體認到軍人要在最短時間把自己準備好，這些都是基於對國軍弟兄姊妹，執行任務需求便利的考慮，這些都有賴馮世寬與之後的國防部長努力。

蔡總統表示，馮世寬在退輔會主委任內，把每一個榮民當成自己家人，也用台灣本地民俗的道教禮儀，悼念過世榮民為國犧牲，「用很本土的方式表達，我心裡是蠻感動的」，且建立有效遠距醫療照護，讓榮民不用奔波。

蔡總統強調，「我再過幾天畢業」，現在打包是最大挑戰，另外一個挑戰是「不要表現得太高興」，馮世寬的回憶錄梳理了國防自主發展歷程，也希望這本書能啟發大家重視國家安全，為國家未來打拚。（編輯：郭無患）1130516