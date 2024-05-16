吳釗燮款宴加拿大國會議員訪團 感謝挺台參與國際

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（中央社記者吳昇鴻台北16日電）外交部今天表示，外交部長吳釗燮昨天晚宴歡迎加拿大國會議員訪問團，並表示，加拿大國會支持台灣參與國際社會不遺餘力，讓台灣人民感受到國際友人的溫暖情誼，並強調，台灣及民主夥伴應相互支持，共同對抗威權主義經濟脅迫。

外交部發布新聞稿表示，吳釗燮15日晚宴歡迎加台國會議員友好協會會長暨加拿大聯邦眾議院國際貿易委員會主席史葛洛（Judy Sgro）所率領的加拿大國會「我國正副總統就職慶賀團」一行11人。

吳釗燮表示，感謝加拿大自2022年發布「印太戰略」以來，多次以具體行動表達對台海和平穩定的重視；加拿大國會支持台灣參與國際社會不遺餘力，讓台灣人民感受到國際友人的溫暖情誼，史葛洛這次來台出席總統副總統就職典禮，更是對民主台灣的支持及肯定，深具意義。

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史葛洛說，台灣是民主的燈塔，在公衛等各項領域享有舉世欽羨的實力，加拿大國會將持續支持台灣參與國際組織；欣見台加雙方於去年簽署「投資促進及保障協議」（FIPA），接下來將致力協助台灣申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）。台加關係奠基在民主、自由及人權等共享價值，加國國會將持續給予台灣跨黨派的強勁支持。

外交部指出，吳釗燮席間以晚宴菜餚說明中國先前無預警禁止台灣石斑魚進口情形，強調台灣及民主夥伴應相互支持，共同對抗威權主義經濟脅迫。加國自發布「印太戰略」以來，不斷強化台加夥伴關係，雙方在經貿、公衛、科技及原住民議題均建立良好合作關係。（編輯：蘇志宗）1130516