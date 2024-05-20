520國宴台南登場 逾600警力維安

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（中央社記者楊思瑞台南20日電）第16任正副總統就職國宴今晚在台南福爾摩沙遊艇酒店舉行，動員600多名警力配合維安及交管；台南市議會國民黨團在附近的水景公園停車場發動快閃陳情活動，過程平和。

國宴選在位於安平區的福爾摩沙遊艇酒店舉行，參與賓客約在下午5時多陸續抵達，台南市警方動員500名警力，配合高雄支援120名警力布署維安及彈性交通管制，鄰近酒店四周道路實施較嚴格車輛通行管制，從高鐵站到會場附近的台86線快速道路、台17線等聯外道路進行交通疏導，車流尚屬順暢。

台南市議會國民黨團發起「非核家園、毀我家園」快閃陳情活動，號召支持者前往台南市警局規劃設於水景公園停車場的意見表達區，高舉國旗及標語，高呼口號，要求總統賴清德檢討能源政策，應讓核能成為有韌性的國家基載電力。

台南市議員蔡育輝表示，國宴選在台南舉辦是很好的事，國民黨發動陳訴不是鬧場，是希望賴總統能聽到基層民眾聲音。陳情活動持續約30分鐘，並未出現衝突，到場民眾隨後各自離去。（編輯：孫承武）1130520