史瓦帝尼國王結束訪台 外交部：台史邦誼歷久彌堅

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（中央社記者吳書緯台北24日電）外交部表示，史瓦帝尼王國國王恩史瓦帝三世訪團結束訪台行程，於今天清晨搭機離台，外交部長林佳龍前往送機，史瓦帝尼是台灣在非洲的重要友邦，近年台史兩國在各領域合作密切，未來將進一步鞏固台史友好邦誼。

外交部下午透過新聞稿表示，恩史瓦帝三世國王（King Mswati III）偕王妃芙姬雅妮殿下（Inkhosikati LaFogiyane）訪台期間，出席第16任總統、副總統就職典禮暨系列活動，並於21日與總統賴清德會談，會後台史兩國元首共同見證雙方簽署「聯合聲明」、「有關建立數位商務計畫瞭解備忘錄」及「中央銀行合作備忘錄」等3項合作文件，彰顯兩國政府共同推動相關合作、深化台史邦誼的意願與決心。

外交部指出，恩史瓦帝三世國王於本次訪台期間親向賴總統承諾堅定支持台史邦誼，重申史國支持台灣的國際參與。對於恩史瓦帝三世國王親自率團訪台，分享台灣重要慶典的喜悅並展現對台灣的真摯情誼，外交部再度表示誠摯謝意。

外交部強調，史瓦帝尼王國是台灣在非洲的重要友邦，台史兩國近年來在醫療公衛、農業、經貿投資、資通訊、職業訓練、教育及婦女賦權等領域合作密切，成果深獲肯定。

外交部提及，將在兩國堅實友好的基礎上，繼續與史國拓展各領域的合作交流，進一步鞏固台史友好邦誼，並攜手成為國際社會值得信賴的合作夥伴，共創未來榮景。（編輯：張若瑤）1130524