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國會職權修法民眾集結 台北捷運紅藍線3站加開末班車
首頁 / 政治

「我藐視國會」全台串聯 彰化民眾舉標語反擴權

2024/5/24 20:14（5/24 20:36 更新）
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反國會濫權行動遍地開花，24日傍晚彰化火車站前也有大批民眾集結響應，現場約有500人，不少與會者手舉自製標語表達立場，也專注聆聽其他人發言。中央社記者吳哲豪彰化攝 113年5月24日
反國會濫權行動遍地開花，24日傍晚彰化火車站前也有大批民眾集結響應，現場約有500人，不少與會者手舉自製標語表達立場，也專注聆聽其他人發言。中央社記者吳哲豪彰化攝 113年5月24日
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（中央社記者吳哲豪彰化縣24日電）「我藐視國會」全台串聯活動彰化場傍晚在彰化火車站登場，現場聚集約500人，有人手持「民主加油」、「反對國會擴權」標語，也有高中生及國小教師發言憂心國會擴權。

抗議國會職權修法，有民眾發起「我藐視國會」全台串聯活動，彰化場活動傍晚在彰化火車站前廣場登場，現場聚集約500人，有人手持自製的「民主加油」、「我藐視國會」等標語表達訴求。

據指出，彰化火車站前廣場屬彰化市公所所有，有3名高中生向市公所申請舉辦活動，現場則安排麥克風，讓民眾依序登記發言，表達對國會擴權、黑箱審查法案的不滿。1名就讀高中二年級的施姓女學生指出，社會生病了，需要人民站出來發聲，呼籲大家一起站出來反對國會假改革之命擴權。

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另1名國小教師則說，10年前參加太陽花學運時，只是1名高中生，今天很高興看到這麼多人站出來，他今天不打算留下姓名，因為10年前在太陽花運動舞台上不停演講的人，利用當時留下來的紅利，進入立法院後應該要為人民爭取權利，卻讓人民要走上街頭爭取權利，民主就是要讓人人都有說話的權利。

有民眾指出，他們是看到新聞報導，對藍白國會擴權行為感到不滿，又在臉書看到有人分享活動訊息，於是決定就算無法北上前往立法院，也要來火車站參加活動，表達不滿。（編輯：謝雅竹）1130524

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太陽花學運
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