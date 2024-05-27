陳博志談三黨不過半 應以人民為重、勿傷害國家

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（中央社記者謝方娪台北27日電）近期朝野對國會職權修法僵持不下，展現台灣進入三黨不過半遭遇的挑戰。台經院董事陳博志認為，三黨不過半和三國演義是不一樣的鬥爭，政黨重點應是爭取人民支持，而非盡力傷害其他政黨，更非傷害國家，為人作嫁。

台灣經濟研究院今天舉行亞洲政經景氣展望研討會，陳博志受邀以「三黨不過半使政策主張分歧的可能性與對策」。

陳博志指出，如今世界經濟面對的政治風險相當高，在台灣政治風險看起來尤其明顯，台灣進入三黨不過半，意味朝小野大，可能會衍生不少政治鬥爭。

陳博志表示，24年前台灣首次政黨輪替，當時他在經建會，曾在一場合與前交通部長劉兆玄交流，得知劉兆玄曾告訴國民黨，「民進黨在野的時候可以胡鬧，但國民黨在野的時候不能胡鬧」。

陳博志解釋，劉兆玄那麼說的原因在於，當時民進黨在野屬於相對小黨，鬧一鬧成不了事；但國民黨當時為絕對多數的大黨，鬧了萬一成真，對國家將造成傷害，「我期待劉兆玄現在再出來講一次」。

陳博志說，台灣現在三黨不過半，乍看如同三國爭霸，但三黨不過半和三國演義的競爭不同。三國拚戰時，打贏的一方可占領土地、擁有更多資源壯大自身；但三黨不過半的競爭，即使一黨將另一黨打得落花流水，選民也不會因此轉向。

陳博志強調，民主政治競爭，決定權在人民手中，政黨要得到勝利，應是爭取人民支持，而非盡力傷害其他政黨及其支持者，更非傷害國家，希望台灣政治人物了解這一點，不要拿三國演義那套做鬥爭，不僅不見得有用，反而可能為人作嫁。

陳博志觀察，台灣政治民主化後，雖然議題百花齊放，但政黨最主要區隔還是統獨觀點，2004年連宋合及2023年藍白合計畫，都希望透過合作出現加乘效應以超越另一黨；但若以經濟學霍特林模型（Hotelling model）觀察，一加一通常會有選票流失，導致一加一小於二。

陳博志笑說，若國民黨及民眾黨當時了解這個理論，就不會輕易認為藍白合就會贏；但根據霍特林模型理論，若當時民眾黨主席柯文哲向國民黨主張由柯擔任總統，雙方合作的效果就會更有效益，選票流失會相對以國民黨主導的情形少。

陳博志指出，在商品市場中，若定位競爭亂成一團，會自然發展出品質競爭；但政治市場沒那麼容易，因此會出現紛亂的政治宣傳，甚至抹黑、抹黃他人的定位，以達到對己方有利的效果。

面對三黨不過半的處境，陳博志說，他過往在經建會時是朝小野大，但後來依然能推動政策，主要關鍵就是討論，很多事情當各方坐下來談，會發現立場不見得差異那麼大，讓事情有空間推行。

他以電價為例，無論國民黨或民進黨執政時，都曾凍漲電價、也曾上漲電價，電價是否應反映成本、何時反映成本，都可先坐下談以減少衝突，很多議題並非「非黑即白」，黑白中間有很大一段，可透過理性解決。

陳博志表示，在各方具體談政策下，等於各政黨進入品質競爭，看誰提的意見比較對、比較符合民意及國家長期利益，往這方向良性發展，將有助解決三黨不過半的挑戰。

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他說，現在各國政府都在砸錢扶植產業，雖然台灣政府長期支持產業發展，但過去政府支持產業的過程，被捲入太多政治爭議，高端疫苗即是一例，「若台灣繼續政治鬥爭，將妨害產業發展」。

陳博志認為，政府對產業投資，可考慮將有爭議之處拿出來，取得政黨共識再投資。無論產業政策或能源政策，最關鍵是建立政黨討論及政黨共識機制，藉此可望避免因政治鬥爭導致產業不知所循，或擔心拿了國發基金一點點投資後，即被貼上特定顏色標籤。（編輯：張良知）1130527