綠籲朝野坐下談 藍委建議總統邀在野黨領袖國政諮詢

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（中央社記者王承中台北26日電）立法院審國會職權修法，朝野衝突不斷。民進黨團總召柯建銘籲朝野坐下來談遊戲規則。國民黨團副書記長許宇甄今天表示，建議總統賴清德邀國民黨主席朱立倫、民眾黨主席柯文哲進行國政諮詢會談，或召開國是會議，出面解決國會衝突及社會紛擾。

立法院審查國會職權修法朝野衝突不斷。民進黨立法院黨團總召柯建銘昨天表示，民進黨團會盡力溝通，很多事情到臨界點時，都要冷靜坐下來好好談遊戲規則，國會不能永無寧日，「這時間也快到了」。

許宇甄今天表示，民眾在今年大選將執政權交給賴總統、民進黨，卻將監督權交給國民黨、民眾黨，國會改革是在這個脈絡下由各黨團提案，沒有黑箱審查、黑箱作業問題，只有執政黨不想被過度監督。

許宇甄指出，民進黨在野時所提的國會改革版本比現在要通過的版本嚴苛許多，但現在執政久了，就害怕自己成為被改革對象。

許宇甄表示，民進黨明知在本屆立法院中是少數，當國民黨、民眾黨在為自己所提的國會改革政見負責時，民進黨卻號召民眾上街頭，只想著為下一場選舉做準備，不願討論改革方案，只想要衝突、對抗。

許宇甄指出，讓人民上街頭不是好的治理方式，柯建銘過去8年在朝野協商時最常講，「各黨團回去準備提案，為自己的政治決定負責」。

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許宇甄說，過去民進黨在國會遇到重大衝突法案，永遠只會要求表決，而現在換民進黨面臨國會改革法案，且許多條文還是依照民進黨團所提通過，民進黨卻召喚人民上街頭對抗，這不是執政黨該有的作為。

許宇甄指出，2012年前總統馬英九連任後，為緩解朝野衝突，以總統身分邀請時任民進黨主席蘇貞昌、前主席蔡英文進行國政諮詢會談，她建議賴總統，可以循此模式邀請國民黨主席朱立倫、民眾黨主席柯文哲進行國政諮詢會談，或是召開國是會議，以總統應有的格局和做法，出面解決國會衝突和社會紛擾。（編輯：林淑媛）1130526