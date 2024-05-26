吳思瑤：賴總統對失序國會正面喊話 在野黨充耳不聞

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（中央社記者郭建伸台北26日電）總統賴清德透過臉書呼籲立法院的議事運作應遵守程序正義，但在野黨質疑發言忘記總統高度。民進黨團幹事長吳思瑤表示，賴總統是正面回應民意、對失序國會正面喊話，為何在野黨要充耳不聞，繼續掩耳盜鈴。

立法院會24日續審國會職權相關修法，經二讀表決，增訂聽證權的行使規範。賴總統透過臉書表示，國家權力必須分立且制衡，更重要的是，人民的基本權利需要受到保護，不能任意侵犯，立法院的議事運作，應該遵守程序正義。

不過賴總統的言論引發在野黨質疑。國民黨主席朱立倫昨天說，身為總統，「不要從國人當中找敵人」，更應該從國家的利益考量，不要忘記總統高度。國民黨團總召傅崐萁則回應，朝野應該要和諧，全力推動讓國家不會腐敗的法案。

吳思瑤今天透過影片指出，賴總統臉書發文是正面回應民意、對失靈失序的國會正面喊話，賴總統期待國會運作正常化，並應當實踐程序正義、履行民主審查，這是全民共同訴求，為什麼在野黨要充耳不聞，繼續掩耳盜鈴。

吳思瑤表示，立法院長韓國瑜主持議事不過3個月，卻創下過去30年前所未見惡例，藍白聯手一再提出擴權法案，這才是真正的國會亂源所在，為什麼在野黨只抨擊自己國家元首，但當中國進行環台軍演、中國施壓台灣藝人，卻不見在野黨政治人物敢譴責中國國家主席習近平。

吳思瑤強調，國會倒行逆施，賴總統撥亂反正何錯之有，在野黨稱民進黨不該對國會宣戰，但她認為是在野黨不該對全民宣戰，朱立倫說「不要從國人當中找敵人」，但為何在野黨成為全民公敵。（編輯：林淑媛）1130526