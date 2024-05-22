綠常委指基層不知國會衝突原因 賴清德籲積極論述

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（中央社記者葉素萍台北22日電）立法院朝野近日因處理藍白所提國會職權相關修法爆發衝突。不過，有民進黨中常委表示，基層很多民眾「都不知道立法院在打什麼」，賴清德據此呼籲黨公職團結，積極論述。

立法院會昨天處理藍白所提國會職權相關修法，有民眾聚集場外抗議。民進黨今天召開中執會，與會人士轉述，民進黨立法院黨團總召柯建銘提到，從昨天狀況可以看到，人民的憤怒已經產生，新國會誕生後，民進黨不只要面對國民黨、民眾黨，甚至也要面對中國因素的介入。

與會人士轉述，柯建銘提到國會面臨被戒嚴的狀況，民主與討論的聲音都被封殺；柯建銘表示，列寧曾說過「堡壘要從內部摧毀」，這就是對方使用的手段，破壞民主、封殺相關討論，國民黨與民眾黨毀憲亂政、國會擴權，已引發社會高度關注。

與會人士說，柯建銘也點名民眾黨立委黃國昌一直說要辯論，但從來不敢跟民進黨立委在任何一條國會擴權法案的實體內容辯論，都在講無關實體內容的態度問題。

據轉述，柯建銘提到，如果國會擴權法案這樣的模式成立，未來所有修法，包括反滲透法、國安五法以及許多重大法案，委員會討論、黨團協商都被封殺，然後在院會臨時使用修正動議方式提出法案，並且封殺院會實質審查與逐條審查，國會將進入完全黑箱，不只立委無從監督，人民也無從監督起，這才是真正嚴重的問題。

與會人士轉述，柯建銘認為，藍白原本策略是在5月17日把所有法案輾壓過去，這樣最快就可以在5月24日請總統到立法院國情報告，但在民進黨奮勇作戰下，藍白計畫不會實現。

與會人士也轉述，民進黨中常委陳茂松向賴清德說，他去公園散步時發現，「很多人都不知道立法院在打什麼」，不知道立法院發生什麼事。

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賴清德回應，希望所有黨公職團結，努力論述；賴清德也認為陳茂松可以上電台、跟公園阿公阿嬤講，可以把握任何場合，不一定在電視上講、在網路上講，去老人會、婦女會，各民間團體勇於論述，讓社會了解現在爭端。

另外，與會人士轉述，中常委蔡易餘提到，過去3個月立法院長韓國瑜表現得好像要當公道伯，但這次事件，韓國瑜完全用議事運作策略協助國民黨與民眾黨，黑箱地把法案推進，韓國瑜就是國會毀壞程序正義、違法擴權背後的主要推動者之一。（編輯：翟思嘉）1130522