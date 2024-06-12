戰略模糊政策危險 包士可投書籲美協助捍衛台灣

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（中央社台北12日綜合外電報導）美國前國防部官員包士可以「對台戰略模糊的危險」為題投書「國會山莊報」（The Hill），還說台灣人民一再選擇民主而非專制，美國必須協助捍衛這種自由。

前美國國防部長辦公室中國科科長包士可（Joseph Bosco）寫道，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）上月底在新加坡會見中國防長董軍時，中方一如既往地先抱怨了一番，除了指控美國對中國懷有敵意，也指華府不守信用，未能遵守「一中原則」。

董軍口中這項「不守信用」指控，源自於美國前國務卿季辛吉（Henry Kissinger）與中國前國務院總理周恩來共同撰寫的「上海公報」（Shanghai Communique）。而包士可認為，這份文件堪稱「美中台關係的原罪」，說為了彌合美中兩國在台灣議題長久以來的分歧，季辛吉採用了「巧妙」措辭應對，給了雙方轉圜的空間。

包士可接著說，季辛吉看似對中方在聲明中斬釘截鐵主張台灣「早已歸還祖國」的說法沒有異議。事實上，1895年起殖民台灣的日本帝國，在第二次世界大戰戰敗宣告投降時，只是放棄了對台灣的主權聲索，並未指明台灣的歸屬國。

此外，上海公報中，美方聲明有這麼一句話：「美國認知到，在台灣海峽兩邊的所有中國人都認為只有一個中國，台灣是中國的一部分。」而包士可指出，重點就在「認知到」（acknowledges）這個字，還說季辛吉雖是德國移民，但曾任哈佛大學教授的他英文非常流利，肯定知道acknowledge這個字有多種含義。

它的第一個定義是「承認是真的且是事實」，這讓北京旋即接受並認定美國同意中國的立場。

這個字另一個定義則是「表述意識到或明白了某件事情」。包士可說，而這正是華府數十年來奉行的觀點，也就是美方「知悉」中國的立場，但並未表示同意。

上週，美國總統拜登在兩年內第5次被問到，若中共犯台，美國是否將出兵協防。在此之前，拜登已4度表態願意出兵保台，但白宮和國務院官員卻急忙淡化這類說法，稱「美國政策未變」，但未多加解釋。

而最新這一次，拜登沒有明確表示美方會直接保衛台灣，僅表示「不排除動用美國武力保護台灣」的可能性。截至目前，沒有政府官員反駁拜登這番較為模糊的說法。

包士可撰文指出，從拜登40年外交政策失誤的紀錄看來，中國有理由相信，到了對台採取行動的緊要關頭時，拜登將會讓步。包士可說，眾所周知，拜登深怕引發第三次世界大戰，而這份恐懼引發智力和道德的癱瘓，時至今日仍阻礙他的政府向烏克蘭提供足以擊潰俄羅斯所需的資源。

前美軍太平洋司令部（USPACOM）司令哈里斯（Harry Harris）上週表示，美國應該改變對台政策，由「戰略模糊」轉向「戰略清晰」。

包士可說，這並不是哈里斯第一次呼籲華府加強嚇阻中國的冒險主義，說哈里斯2021年9月擔任美國駐韓大使期間就曾表示，「我們應該重新考慮…我們長期持守的戰略模糊政策」。

包士可說，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）最近在華盛頓會見中國外交部長王毅時，錯過了一個向中國傳達重要公開訊息的機會。當時王毅說，雙邊關係需端看兩國是否「遵循了中美三個聯合公報的規定，是否符合國際法和國際關係基本準則」。

然而，布林肯並未點出中方的威脅性行為與上述聲明內容不符，包括中美三個聯合公報中，美方一再闡明其在台灣未來必須透過和平方式解決的立場。

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布林肯也未援引「台灣關係法」（TRA）中，規定「美國將向台灣提供必要數量的防衛物資及技術服務，以使台灣能夠維持足夠的自衛能力」。

美中關係若要建立在更為穩固的基礎之上，華府有必要跟北京把話說清楚。包士可並以王毅自己的話說，這麼做「符合時代潮流」。包士可還說，台灣現在已是個充滿活力、成熟的民主政體，人民一再選擇自由而非專制，美國必須協助捍衛這種自由。（譯者：劉文瑜/核稿：蔡佳敏）1130612