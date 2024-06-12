政院擬修法增消防職安專章 明定優先編列裝備預算

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（中央社記者賴于榛台北12日電）為強化消防職安，行政院會明天擬討論通過消防法部分條文修正草案，新增職安專章，要求消防機關成立辦理安全衛生事項專責單位，並明定各級政府應優先編列預算，用於消防人員裝備器材等事項。

屏東明揚工廠去年9月22日大火，造成4名消防人員殉職，基層消防團體呼籲修法強化職安，行政院會也將於明天討論、通過消防法部分條文修正草案，重點包含上一屆會期已送出，但因屆期不續審的課以業者刑責部分外，第二則是新增職安專章共13條。

職安專章重點包括成立中央安全衛生諮詢會，提出政策建議，以及各級消防機關應成立專責單位及人員，要求局長主持防護小組、擴大基層消防人員參與機制；同時，辦理特定項目及臨時性專案健康檢查等；而為確保經費及資源充足，草案明訂各級政府應優先編列相關預算，用於消防人員裝備器材等衛生安全事項。

專章也規範，為落實並確保安全衛生制度推動成效，各消防機關辦理安全衛生工作如有違規，經限期改善而未改善將處以新台幣3萬元至30萬元罰鍰；至於消防人員其他一般通用性保障事項，則仍適用公務人員保障法、公務人員安全及衛生防護辦法。

專章明定，各級消防機關建置安全衛生機制時，應將義消人員納入考量，提供義消必要安全衛生設施及設備，且義消人員若發生相關事故時，應做成事故調查記錄。

草案其他重點則包含，課以廠商未落實消防自主管理刑責，業者若未訂定、未落實消防計畫等致人於死者，最重處7年有期徒刑，還有強化吹哨者獎勵機制、強化消防人員資訊權等。（編輯：翟思嘉）1130612