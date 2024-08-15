盧秀燕被拱選主席 朱立倫：大家先專心做好現在工作

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（中央社記者劉冠廷台北15日電）國民黨主席明年改選，黨內有人建議台中市長盧秀燕若要參選2028年總統，應該先選黨主席。國民黨主席朱立倫今天說，距離黨主席改選還有一年多，現在討論這個議題會干擾黨務運作、黨內團結，此時不需要再討論此議題，大家都先專心做好現在的工作。

國民黨主席明年改選，盧秀燕是否參選，備受關注。馬英九文教基金會執行長蕭旭岑日前表示，若盧秀燕有意角逐2028總統大位，依國民黨慣例，選務與黨務二合一是最適宜的模式，他會建議盧秀燕選黨主席。

朱立倫今天下午率領黨務主管進行中元普渡，隨後受訪表示，黨主席任期到明年10月，還有一年多，這時候討論選黨主席問題，一方面會干擾黨務運作、黨內團結，還會影響到包括盧秀燕、新北市長侯友宜等人的工作。

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朱立倫認為，此時不需要討論這個議題，他好好從事黨務工作，盧秀燕、侯友宜或是每一名黨內重要幹部，專心做好現在的工作，因為民眾期待國民黨不斷改革，與社會連結，市政工作做得更好，在立法院更團結，通過重要法案。

朱立倫晚間將啟程訪美，他說，行程單純，明天出席在舊金山舉行的全美國民黨總支部大會，下午到史丹佛大學與學界友人見面，晚上在矽谷與科技界友人會面。隔天飛休士頓，參加全美台灣同鄉聯誼會活動，之後是私人行程，探視在美國念書的孩子。（編輯：蘇志宗、謝佳珍）1130815