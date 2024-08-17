國際同濟會年會高雄登場 蕭副總統肯定良善力量

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（中央社記者洪學廣高雄17日電）國際同濟會台灣總會第50屆全國年會今天在高雄舉行，副總統蕭美琴致詞表示，台灣是世界良善力量，同濟會成員也是良善力量代表，感謝同濟會以公益回饋社會，成為穩定支柱。

國際同濟會台灣總會第50屆全國年會下午於高雄展覽館舉行，高雄市長陳其邁陪同副總統蕭美琴等人出席開幕典禮。蕭副總統除進行展攤巡禮，同時擔任十大傑出農業專家、青少年及兒童等榮譽頒獎人。包括內政部長劉世芳、民進黨立法委員李柏毅、林岱樺、邱議瑩、許智傑、賴瑞隆、農業部次長黃昭欽及國際同濟會台灣總會總會長林宗勳也出席支持。

蕭副總統致詞表示，同濟會精神就是回饋社會，也是這個展場所展現精神。期盼每名同濟會成員在事業有成之餘，能走訪台灣各地感受進步，同時關懷社會上許多需要被關心對象。每次台灣有需要時，都能看到來自各地同濟會成員關心與協助，必須表達感謝之意。

蕭副總統說，在擔任駐美代表期間，台灣經歷包括COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情等許多挑戰。在全球疫苗短缺時，美國願意優先提供台灣疫苗，這就是因為台灣是世界的良善力量，所以值得被關心。

蕭副總統表示，台灣人投入公益比例在全球名列前茅。在世界有需要時，台灣人捐贈口罩和醫療裝備；在其他國家發生地震或災難時，台灣總是第一個出手幫忙。因此即使在國際面臨許多不公平和委屈，但有需要時，全世界良善力量也會跟台灣站在一起。

陳其邁則表示，感謝國際同濟會來到熱情港都，為高雄增添許多光彩，除了彼此交流，更希望大家到高雄看看這些年蛻變，除市政建設與招商有卓越成效，觀光也有許多亮點，今天同時也舉行大港閱冰及海洋派對活動，希望能順便到高雄的夜市走一走，享用市長認證的美食。

國際同濟會為全球性的志工社團，致力服務兒童與社區，改善世界。此次國際同濟會台灣總會第50屆全國年會，為睽違12年再次選擇高雄舉辦，活動現場有100多家廠商參與攤位展售，同時也展現同濟會團隊精神，望開創新局，超越巔峰，期參與人數將創下全國年會新紀錄。（編輯：郭諭儒）1130817