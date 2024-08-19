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租金補貼恐推升房租？內政部：上漲戶數相當有限

2024/8/19 17:59（8/19 18:05 更新）
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內政部表示，依調查統計資料分析，租金補貼沒有造成租金普遍上漲現象。（中央社檔案照片）
內政部表示，依調查統計資料分析，租金補貼沒有造成租金普遍上漲現象。（中央社檔案照片）
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（中央社記者陳俊華台北19日電）媒體報導指租金補貼恐推升房租。內政部今天說，比較111年到112年資料，續約戶租金持平者約占93%、上漲僅占約6%，上漲戶數比例相當有限，接受租金補貼者實際減輕居住負擔4至5成。

聯合報今天報導，總統賴清德延續蔡政府「住宅三箭」，擴大租金補貼到75萬戶，盼落實居住正義。相關政策上路後，屢傳房東藉機漲租，地方政府與民團憂心租金補貼推升房租行情，變「愈補愈貴的居住正義」。

內政部透過新聞稿表示，依調查統計資料分析，「租金補貼」沒有造成租金普遍上漲現象；從民國111年起開辦300億元中央擴大租金補貼專案，截至今年7月底止，核定補貼戶數從111年核准27.8萬戶，到現今已申請受理案件數逾80萬戶，核定件數成長至60.7萬餘戶。

內政部說，顯示租金補貼政策確實存在巨大需求，並能有效協助租屋族群、尤其是幫助租屋者中占6成以上的青年人減輕居住負擔。

內政部指出，如果以中央擴大租金補貼專案111年到112年資料比較，續約戶租金持平者約占93%、租金上漲者僅占約6%、租金下降者占1%，租金上漲戶數比例相當有限。

內政部說，從「112年第48週內政統計通報」的資料庫大數據更可看出，接受租金補貼者實際減輕居住負擔4至5成，「非六都」縣市減輕負擔比例為51%，「六都」直轄市為46%。

內政部強調，根據112年到113年度租金補貼滿意度調查，民眾對租金補貼政策的滿意度高達7成，其中多數屬於青年族群。

內政部說，為了持續照顧更多租屋需求民眾，內政部向行政院提報原定4年的專案延長到115年，補貼戶數也提升到75萬戶，並透過隨到隨辦、舊案帶入免重新申請等簡化流程。（編輯：林興盟）1130819

#內政部
#賴清德
#聯合報
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