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卓榮泰：與詐騙集團鬥爭 要贏得最後勝利

2024/8/20 17:05（8/20 17:16 更新）
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行政院長卓榮泰20日出席2024全面阻絕詐騙論壇閉幕致詞，他說，政府與人民面對詐騙集團就是鬥心、鬥力、鬥智、鬥法，這場鬥爭要贏得最後勝利。中央社記者葉素萍攝 113年8月20日
行政院長卓榮泰20日出席2024全面阻絕詐騙論壇閉幕致詞，他說，政府與人民面對詐騙集團就是鬥心、鬥力、鬥智、鬥法，這場鬥爭要贏得最後勝利。中央社記者葉素萍攝 113年8月20日
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（中央社記者葉素萍台北20日電）行政院長卓榮泰今天出席2024全面阻絕詐騙論壇，他提到，明年中央政府總預算，打詐預算增加4.8倍達新台幣73億元，還有法律的利器、跨國合作；政府與人民面對詐騙集團就是鬥心、鬥力、鬥智、鬥法，這場鬥爭要贏得最後勝利。

卓榮泰下午出席2024全面阻絕詐騙論壇閉幕致詞，他打趣地說，今天最重視這場論壇的是全國詐騙集團，他們很關注大家談論的內容是否有致命一擊。

他說，希望經過集思廣益討論，讓政府有更深一層力量；政府與人民面對詐騙集團就是鬥心、鬥力、鬥智、鬥法，「這場鬥爭我們要贏得最後勝利」。

卓榮泰表示，工欲善其事、必先利其器，立法院已通過打詐相關法律，他經常告訴相關部會人員，尤其是警、檢、調、憲、海巡、關務六大守護神，已有利器在手，就應展現更大的公權力與決心。

他表示，面對詐騙手法推陳出新，日前台灣與美國FBI（聯邦調查局）合作破獲跨國性的國際詐騙組織，台灣不能成為詐騙集團向世界行騙的據點，更何況詐騙集團詐騙各階層的人，騙的是老人家的看病錢，小孩子的讀書錢，人民生活辛苦累積的錢，而詐騙集團卻戴名表、開名車、住豪宅，非常卑劣。

卓榮泰說，詐騙集團還利用名人詐騙，所以政府就拜託名人出來反詐騙，包括，財信傳媒董事長謝金河、藝人楊繡惠等名人現身說法，告訴民眾「認識詐騙」。

他說，與詐騙集團的鬥爭，除了有法律上的利器，也會透過更多跟跨國、跟民間等合作，堅持到最後勝利。

卓榮泰指出，明年中央政府總預算，打詐預算實質增加了4.8倍，達到73億元；他說，政府深知民間被詐騙的痛苦，包括數發部相關部會在內，要研擬一套又快、又準、又狠的方法面對詐騙集團；數發部第一步針對名人詐騙，已有實質進度，但還不夠，還要繼續做，過幾天還會推出通報查詢平台。

卓榮泰表示，只要大家看到可疑的資訊，可以放到平台，平台幫忙查證資訊、廣告來源是否正確，如果判定是詐騙的非法手段，透過165或警政系統，進一步追查，一定要溯源追到最終極的犯罪首腦。

卓榮泰說，政府沒辦法跟人民保證一件詐騙都沒有，但要做的是，任何一件傷害人民的詐騙案子，都有辦法溯源、找出來，透過打詐新法更重的罰則，讓詐騙集團心生畏懼不敢騙，而不是騙了可以逍遙法外。（編輯：林興盟）1130820

行政院長卓榮泰20日出席2024全面阻絕詐騙論壇閉幕致詞。中央社記者葉素萍攝 113年8月20日
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