本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
六四政治犯唐元雋遭美國控共諜逮捕 涉替中國監視異議人士
首頁 / 政治

農業青年大使將出訪馬泰 盼深化新南向布局

2024/8/22 12:54（8/22 13:06 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
外交部21日舉行2024年「農業青年大使新南向交流計畫」授旗典禮，外交部政務次長田中光（前排右）授旗予2024年農業青年大使馬來西亞團。（外交部提供）中央社記者楊堯茹傳真 113年8月22日
外交部21日舉行2024年「農業青年大使新南向交流計畫」授旗典禮，外交部政務次長田中光（前排右）授旗予2024年農業青年大使馬來西亞團。（外交部提供）中央社記者楊堯茹傳真 113年8月22日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊堯茹台北22日電）外交部今天表示，農業青年大使將於26日前進馬來西亞和泰國進行交流，21日舉行授旗典禮，外交部政務次長田中光表示，期望青年大使發揮自身專業，為外交做出貢獻。

外交部上午發布新聞稿指出，外交部21日舉行2024年「農業青年大使新南向交流計畫」授旗典禮，由政務次長田中光主持，馬來西亞友誼及貿易中心代表艾思妮花（Aznifah Ghani）及泰國貿易經濟辦事處代表文那隆（Narong Boonsatheanwong）應邀出席。

外交部說明，今年遴選出24名優秀農業青年大使組成兩團，8月26日至9月1日將分別前往泰國及馬來西亞進行交流，並與農業部安排農業青年大使實地考察當地農業發展現況與商機，參訪農漁牧相關產業，與各界人士及青年農民等交流。

外交部表示，期望藉此交流計畫增進台灣農業新世代對新南向國家的瞭解，並提升台灣與泰國及馬來西亞的雙邊農業合作關係。

田中光致詞指出，泰國與馬來西亞均是台灣推動「新南向政策」的重點國家。台灣與泰國的農業交流淵遠流長，與泰國「皇家計畫基金會」合作計畫甚至可追溯自50年前，去年經濟部也在泰國舉辦「智慧農業媒合會」，持續探索雙邊的合作發展。

田中光也說，馬國政府目前正推動「第12個馬來西亞計畫」，農業轉型即為計畫重點，期盼本屆背景多元的農業青年大使透過實地分享及學習，探索雙方未來在重點農業領域的合作機會。

田中光強調，農青交流計畫呼應外交部長林佳龍提出的「總合外交」理念，以「部部都是外交部，人人都是外交官」勉勵即將出訪的農青大使發揮自身專業，為台灣外交作出貢獻。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

艾思妮花和文那隆肯定「新南向政策」的交流成果，並表示，「以人為本」的交流是新南向政策成功的關鍵，非常歡迎台灣農業青年大使赴訪，有助增進雙邊互動與合作，並預祝兩團參訪順利，收穫滿載。

「農業青年大使新南向交流計畫」由外交部及農業部自2017年起共同辦理，迄今已安排114名具農業背景的台灣青年，赴菲律賓、印尼、越南、馬來西亞、泰國及印度6國實地研習交流。（編輯：林家嫻）1130822

#台灣
#外交部長
#田中光
#經濟部
#林佳龍
#泰國
#馬來西亞
#農業部
田中光
首度參加亞太永續博覽會 外交部：讓世界看見台灣IPAC輪值團長：中國懲治台獨22條違反聯合國精神
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.31
更多編輯台推薦新聞：