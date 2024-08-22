農業青年大使將出訪馬泰 盼深化新南向布局

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（中央社記者楊堯茹台北22日電）外交部今天表示，農業青年大使將於26日前進馬來西亞和泰國進行交流，21日舉行授旗典禮，外交部政務次長田中光表示，期望青年大使發揮自身專業，為外交做出貢獻。

外交部上午發布新聞稿指出，外交部21日舉行2024年「農業青年大使新南向交流計畫」授旗典禮，由政務次長田中光主持，馬來西亞友誼及貿易中心代表艾思妮花（Aznifah Ghani）及泰國貿易經濟辦事處代表文那隆（Narong Boonsatheanwong）應邀出席。

外交部說明，今年遴選出24名優秀農業青年大使組成兩團，8月26日至9月1日將分別前往泰國及馬來西亞進行交流，並與農業部安排農業青年大使實地考察當地農業發展現況與商機，參訪農漁牧相關產業，與各界人士及青年農民等交流。

外交部表示，期望藉此交流計畫增進台灣農業新世代對新南向國家的瞭解，並提升台灣與泰國及馬來西亞的雙邊農業合作關係。

田中光致詞指出，泰國與馬來西亞均是台灣推動「新南向政策」的重點國家。台灣與泰國的農業交流淵遠流長，與泰國「皇家計畫基金會」合作計畫甚至可追溯自50年前，去年經濟部也在泰國舉辦「智慧農業媒合會」，持續探索雙邊的合作發展。

田中光也說，馬國政府目前正推動「第12個馬來西亞計畫」，農業轉型即為計畫重點，期盼本屆背景多元的農業青年大使透過實地分享及學習，探索雙方未來在重點農業領域的合作機會。

田中光強調，農青交流計畫呼應外交部長林佳龍提出的「總合外交」理念，以「部部都是外交部，人人都是外交官」勉勵即將出訪的農青大使發揮自身專業，為台灣外交作出貢獻。

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艾思妮花和文那隆肯定「新南向政策」的交流成果，並表示，「以人為本」的交流是新南向政策成功的關鍵，非常歡迎台灣農業青年大使赴訪，有助增進雙邊互動與合作，並預祝兩團參訪順利，收穫滿載。

「農業青年大使新南向交流計畫」由外交部及農業部自2017年起共同辦理，迄今已安排114名具農業背景的台灣青年，赴菲律賓、印尼、越南、馬來西亞、泰國及印度6國實地研習交流。（編輯：林家嫻）1130822