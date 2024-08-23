經貿辦：新南向機制嚴格 勿因陪酒個案否定學生

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴于榛台北23日電）台北市警方日前查獲新南向外籍學生擔任酒店陪侍，行政院經貿談判辦公室今天說，新南向政策嚴格督導學校確認學生來台就學真意，台灣也是新南向國家優秀學生青睞的海外留學目的地，外界不宜因個案否定新南向學生。

經貿辦今天透過文字說明指出，近期警方查獲新南向國家大學生從事酒店陪侍，引發外界若干質疑，但政府正視外籍學生在台就學情形，教育部在「外國學生來台就學辦法」明定，大專校院外國學生招生簡章應詳列學生具備的語文能力基準、財力證明基準等事項，且嚴格督導學校於外國學生招生作業時，應審查學生所具備的語文及經濟能力，確認學生來台就學真意。

經貿辦說，教育部也要求學校確實關懷學生到課情形，提供輔導與協助，如有失聯情事，應即時通報教育部及移民署，且每學期辦理新南向產學合作國際專班查核及專科以上學校維護外國學生受教權益的查核作業，並視情況邀請勞動部、移民署等相關機關全面查察，以維護學生權益。

經貿辦強調，過去數年間，新南向政策透過教育部與校際間不斷精進調整的合作機制，台灣已成為新南向國家優秀學生青睞的海外留學目的地，2024年在台就學的新南向學生逾7.1萬人，占台灣外籍學生人數61.2%。

經貿辦說，政策執行迄今，已累計逾20萬名新南向畢業生在台完成學業，外界不宜因個案而否定他們皆是台灣及新南向母國社會的中堅力量。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

另外，經貿辦也提到，新南向政策為台灣重要對外戰略，政府秉持以人為本的精神，以台灣優勢產業、醫療服務、人才教育等，厚實台灣對外關係，爭取國際互惠支持。

台灣與新南向國家的經貿合作緊密，經貿辦說，今年截至第2季，政府核備台商對新南向國家的投資金額達45.33億美元，大幅超過投資中國大陸的15.47億美元。同期，台灣對新南向國家出口502億美元，創歷史同期新高，出口占比達22.33%；台灣對中國大陸及香港出口702億美元，出口占比較去年同期的35.5%下降至31.2%，顯見新南向分散市場風險效益漸顯。（編輯：林興盟）1130823