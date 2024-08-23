盧秀燕選國民黨主席？王金平：她想選什麼就支持

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（中央社記者林敬殷台北23日電）立法院前院長王金平日前在高雄路竹老家宴請台中市長盧秀燕，引發外界側目。對於是否支持盧秀燕參選國民黨主席，王金平今天表示，「她沒有表明說她要選什麼，也不能對她做任何建議」。至於盧秀燕是否適合接任黨主席，「我都沒有意見，只要她想選什麼就支持她」。

盧秀燕被外界視為國民黨角逐2028總統大選的熱門人選，為此，明年國民黨主席選舉成為關鍵一戰。

王金平下午出席已故民進黨前主席施明德新書發表會，媒體於會前詢問王金平是否有再跟盧秀燕見面，話題是否觸及國民黨主席選舉。王金平回應，當然有見面，但是就沒有再談到她要不要選主席或總統。媒體追問盧秀燕是否有提到選黨主席，王金平說明，「沒有，只是見面」。

對於是否支持盧秀燕參選黨主席，王金平指出，「她沒有表明說她要選什麼，我們也不能對她做任何建議」。

媒體追問，「盧秀燕適合接任黨主席嗎？」王金平表示，他都沒有意見，「只要她想選什麼就支持她」。至於是否有與國民黨主席朱立倫見面，王金平坦言，上次見面已是總統大選時的事情，現在沒有見過面。

對於媒體提及民眾黨主席柯文哲藍白合相關問題，王金平強調，他現在等於退出政治圈了，一切他都不加以評論，無從去了解真正的內容。

監察院長陳菊也出席這場新書發表會，對於媒體詢問行政院前發言人陳宗彥涉嫌接受性招待遭起訴，檢察官建請法院從重量刑，但監察院當初彈劾案未成立，是否打臉監察院，陳菊表示，「院長不能干涉，就根據事實，由監察人員自行決定」。（編輯：張若瑤）1130823