9/3起可線上申換護照 須符合10年內未遺失、身處境內等5條件

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（中央社記者楊堯茹台北27日電）外交部9月3日啟動試辦「有條件式線上申換護照」措施，符合護照逾期、10年內未有遺失紀錄、未涉各類加簽案、身處境內、戶籍資料未變更等5條件即適用。

外交部上午舉行例行記者會，外交部領事事務局副局長陳尚友宣布，外交部為持續精進便民服務，提供多元且便捷的申請換發護照管道，定於9月3日啟動試辦「有條件式線上申換護照」措施。

陳尚友說明，「有條件式線上申換護照」措施試辦首日上午9時30分，將在領事事務局1樓舉行宣導活動，並由外交部長林佳龍主持啟用儀式，親自說明該措施的詳細情形，屆時歡迎蒞局參與。

根據領務局日前新聞稿，「有條件式線上申換護照」專案，對象須為年滿18歲、持有自然人憑證，以及符合「護照逾期」、「10年內未有遺失紀錄」、「未涉各類加簽案」、「身處境內」、「戶籍資料未變更」等條件，護照製妥後再由當事人親領以確認人別。

另外，陳尚友提醒，為避免出國前臨時發現護照未滿6個月、逾期或遺失，或受颱風等天災停班影響不及申（補）換護照，領事事務局提醒民眾提前檢查護照，並透過目前多元收件管道，向領事事務局或外交部4個辦事處辦理護照。

陳尚友也提及，民眾現有護照效期不到1年，或是並非目前最新護照式樣，即110年1月11日起發行的新版晶片護照，都可以盡早申請換發護照。（編輯：張若瑤）1130827