接見日本議員 林佳龍：盼加大力道挺台加入CPTPP

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊堯茹台北27日電）外交部長林佳龍今天表示，日本自民黨組織運動本部長、眾議院眾議員金子恭之推動日本國會訪團來台交流，對台日交流影響深遠，他請金子恭之轉達台灣加入CPTPP的決心，盼日本能加大支持力道。

林佳龍昨天接見日本眾議院眾議員金子恭之，他今天在臉書發文指出，金子恭之擔任自民黨青年局長期間，推動日本國會訪團來台交流計畫延續至今，成為台日國會友好互動的典範。

金子恭之是出身熊本眾議員，林佳龍表示，熊本縣議會在2021年和2022年分別通過支持台灣參世界衛生組織（WHO）及加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）決議案。

林佳龍說，除了台積電到熊本設廠，也有越來越多日本半導體設備及材料製造商選擇深耕台灣，近年台灣努力提升國力與經濟韌性，準備好為世界繁榮貢獻更多心力。

林佳龍進一步指出，台灣已申請加入CPTPP，請金子恭之協助轉達台灣的決心，盼日本能加大支持力道，讓台灣能早日加入CPTPP行列，與日本一起成為國際民主供應鏈中可信賴的穩定夥伴。

林佳龍強調，台灣和日本在第一島鏈共同面臨台海區域安全穩定的挑戰，也呼籲民主夥伴必須團結一致，共同應對日益嚴峻的國際情勢，以及極權勢力的擴張與威脅。

林佳龍說，台灣和日本是共享民主、自由價值的好夥伴，這幾年民間交流愈趨多元，不僅時常遇見來台旅遊的日本朋友，台日水果文化祭也在上週首度在高雄登場，相信台日友誼透過文化、美食甚至是產業的合作與交流，彼此關係會更加緊密與堅定。

林佳龍也感謝金子恭之致贈熊本獨有的「肥後象嵌」工藝領帶夾，此工藝源自刀劍裝飾技術，別具意義。（編輯：林淑媛）1130827