本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
屏東縣議長周典論涉違法助郭台銘選總統連署 一審判4年併科500萬元
首頁 / 政治

接見日本議員 林佳龍：盼加大力道挺台加入CPTPP

2024/8/27 13:24
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊堯茹台北27日電）外交部長林佳龍今天表示，日本自民黨組織運動本部長、眾議院眾議員金子恭之推動日本國會訪團來台交流，對台日交流影響深遠，他請金子恭之轉達台灣加入CPTPP的決心，盼日本能加大支持力道。

林佳龍昨天接見日本眾議院眾議員金子恭之，他今天在臉書發文指出，金子恭之擔任自民黨青年局長期間，推動日本國會訪團來台交流計畫延續至今，成為台日國會友好互動的典範。

金子恭之是出身熊本眾議員，林佳龍表示，熊本縣議會在2021年和2022年分別通過支持台灣參世界衛生組織（WHO）及加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）決議案。

林佳龍說，除了台積電到熊本設廠，也有越來越多日本半導體設備及材料製造商選擇深耕台灣，近年台灣努力提升國力與經濟韌性，準備好為世界繁榮貢獻更多心力。

林佳龍進一步指出，台灣已申請加入CPTPP，請金子恭之協助轉達台灣的決心，盼日本能加大支持力道，讓台灣能早日加入CPTPP行列，與日本一起成為國際民主供應鏈中可信賴的穩定夥伴。

林佳龍強調，台灣和日本在第一島鏈共同面臨台海區域安全穩定的挑戰，也呼籲民主夥伴必須團結一致，共同應對日益嚴峻的國際情勢，以及極權勢力的擴張與威脅。

林佳龍說，台灣和日本是共享民主、自由價值的好夥伴，這幾年民間交流愈趨多元，不僅時常遇見來台旅遊的日本朋友，台日水果文化祭也在上週首度在高雄登場，相信台日友誼透過文化、美食甚至是產業的合作與交流，彼此關係會更加緊密與堅定。

林佳龍也感謝金子恭之致贈熊本獨有的「肥後象嵌」工藝領帶夾，此工藝源自刀劍裝飾技術，別具意義。（編輯：林淑媛）1130827

#CPTPP
#日本
#日本國會
#日本眾議院
#台灣
#熊本
#台積電
#自民黨青年局長
#林佳龍
林佳龍
9/3起可線上申換護照 須符合10年內未遺失、身處境內等5條件致謝海利長期挺台 林佳龍促民主夥伴團結抗威權擴散
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.59
更多編輯台推薦新聞：