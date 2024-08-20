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護照申辦網路預約服務 9/30至10/11暫停

2024/8/20 13:20（8/20 16:51 更新）
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（中央社記者楊堯茹台北20日電）外交部領事事務局表示，護照申辦網路預約場地中央聯合辦公大樓南棟一樓，將於國慶期間作為僑胞返台報到地點，護照申辦網路預約服務於9月30日至10月11日暫停2週，10月14日恢復辦理。

領務局指出，網路預約服務暫停期間，領務局將增開現場臨櫃櫃檯，全力紓解可能的人潮，民眾如果仍有事先預約按時遞件需求，可提前或延後時程，或利用每週三晚間延長服務時段申辦。

領務局提醒，首次申辦護照者須親自辦理，可前往鄰近的戶政事務所透過「首次申請護照親辦一處收件全程服務」（一站式服務）方式送件；非首次申辦護照的申請人除親自辦理外，也可委託符合條件的親屬、同事、同學，或旅行社協助代為送件。

另外，領務局也表示，正規劃在9月初試辦「有條件式線上申換護照」專案，對象須為年滿18歲、持有自然人憑證，以及符合「護照逾期」、「10年內未有遺失紀錄」、「未涉各類加簽案」、「身處境內」、「戶籍資料未變更」等條件，護照製妥後再由當事人親領以確認人別，此措施提供更加便捷的護照換發管道，歡迎符合條件民眾屆時多加利用。（編輯：謝佳珍）1130820

#護照
#外交部領事事務局
#領務局
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