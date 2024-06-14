全球最強護照新加坡榜首 台灣第69名

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（中央社台北14日綜合外電報導）全球簽證指南網站VisaGuide.World近日公布截至今年6月的全球最強護照排名，新加坡位居榜首，日本排名第13，是亞洲表現最好的兩國；台灣排在第69名，比去年12月上升1名。

VisaGuide.World護照指數（Passport Index）以名為「目的地重要性評分」（Destination Significance Score, DSS）的機制，參照各種因素評估全球199個國家和地區護照並為其排名。

新加坡護照從3月到6月連續4個月被列為全球最強護照，持有者雖然不能免護照入境他國，但可免簽證進入159國，也能以電子旅行證（eTA）進入9國。

第2名到第12名依序是義大利、西班牙、法國、匈牙利、奧地利、愛爾蘭、荷蘭、比利時、瑞士、盧森堡、芬蘭。

日本排名第13，是亞洲第2強護照，可免簽進入143國；南韓第31名，可免簽進入139國；台灣第69名，能免簽證進入100國。

美國排名第42；香港第46名；澳門第58名；中國第117名。（編輯：盧映孜/核稿：李佩珊）1130614