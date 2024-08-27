共機侵犯日本領空 外交部：破壞區域和平穩定

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（中央社記者楊堯茹台北27日電）日本防衛省表示，中國1架運9偵察機26日上午侵犯日本領空約2分鐘。外交部今天嚴正譴責，中國恣意侵害他國主權及破壞區域和平穩定，應即刻停止升高區域緊張情勢的行徑。

讀賣新聞報導，根據防衛省統合幕僚監部，中國1架運9偵察機在日本時間26日上午11時29分左右，從男女群島東側侵入日本領空，並在11時31分左右離開日本領空。這是防衛省首次確認中國軍機侵犯日本領空。

對此，外交部晚間發布新聞稿指出，中國軍方此舉嚴重侵犯日本主權，且升高區域緊張情勢，外交部對於中國恣意侵害他國主權及破壞區域和平穩定的行徑，表示強烈譴責。

外交部表示，近來中國不斷以軍機及軍艦侵擾台灣與日本的防空識別區及專屬經濟海域，已升高區域情勢緊張。中國更夥同俄羅斯在東海及南海頻繁進行軍演，企圖以武力改變現狀，其軍事擴張舉動已對台灣及日本在內的印太區域國家安全構成重大威脅。

外交部嚴正譴責並再次呼籲，中國應回歸理性自制，即刻停止一切破壞台海和平、升高區域緊張情勢的行徑。

外交部強調，台灣作為負責任的印太地區成員，在積極強化自我防衛能力的同時，也將持續與包括日本在內的理念相近國家合作，共同遏止威權主義的擴張與侵略。（編輯：林克倫）1130827