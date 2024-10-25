祭悼古寧頭戰役 總統：不讓外部勢力改變台澎金馬未來

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者游凱翔、吳玟嶸金門25日電）金門古寧頭戰役75週年，總統賴清德今天主持追思祭悼典禮時表示，此戰役告訴大家民主自由非理所當然，而是要世代共同努力守護，不能也不會讓任何外部勢力改變台澎金馬的未來。

賴總統強調，當前區域局勢複雜，北韓派遣部隊到俄羅斯的事實，顯示極權主義持續合作擴張，因此台灣會堅定團結一心、繼續向前，捍衛民主、自由。

今年適逢金門古寧頭戰役75週年，賴總統、國安會秘書長吳釗燮、國防部長顧立雄等人，上午赴金門太武山公墓忠烈殿進行祭悼典禮，並在千人塚進行獻花及行三鞠躬禮，賴總統隨即前往鄰近餐廳，與參戰人員及家屬共進午餐。

金門位於台灣國土最前線，是守護台灣與印太地區民主自由第一道防線，古寧頭戰役則是國軍保衛台海和平重要勝仗，具有重要戰略地位；另外，賴總統上任第一年兩度前往金門，分別主持八二三戰役與古寧頭戰役追思祭悼大典，是歷任總統以來第一人。

賴總統在餐廳致詞表示，今天是古寧頭戰役滿75年的日子，稍早他在太武山公墓主持追思祭悼典禮，代表全體民眾向捨身護國的忠靈致上最深的敬意；他也要代表國家向各位參戰前輩、眷屬，及前金門自衛隊參戰代表表達最誠摯感謝。

總統賴清德（前右）25日上午前往金門太武山公墓，主持「古寧頭戰役75週年追思祭悼典禮」，與參與古寧頭戰役老兵握手、寒暄。中央社記者張皓安攝 113年10月25日

金門古寧頭戰役75週年，總統賴清德（圖）25日主持追思祭悼典禮，並前往餐廳與參戰人員及家屬共進午餐，賴總統致詞時強調台灣會堅定團結一心、繼續向前，捍衛民主、自由及國家。中央社記者張皓安攝 113年10月25日

賴總統指出，古寧頭戰役是國軍保衛台海和平的第一場戰役，阻止了共軍進犯，從這個勝利開始，奠定了往後安定的基礎，中華民國得以在台澎金馬落地生根。如今，古寧頭不僅是軍事勝利象徵，更代表保家衛國決心，「台澎金馬，寸土不讓，堅定守護家園」。

賴總統提到，除一起紀念這場關鍵戰役，更要銘記參戰前輩們犧牲奉獻，在這個艱困戰場上，不分先來後到、不分族群、共同保衛台澎金馬、捍衛中華民國，為國家主權、民主自由而奮戰，今天在場有很多參戰前輩都已耄耋之年，仍然關心國家發展，賴總統請參戰官兵起立並給予熱烈掌聲。

賴總統說，謝謝參戰前輩當年出生入死，保家衛國。這股不屈不撓的精神傳承到現在，古寧頭戰役讓大家明白，民主自由並非理所當然，而是需要世世代代共同努力守護，因此不能也不會讓任何外部勢力改變台澎金馬的未來。

賴總統強調，台灣捍衛國家主權決心、維持台海和平穩定現狀的努力、希望兩岸對等尊嚴，健康有序對話交流的承諾，以及世世代代守護民主自由生活的堅持，都未曾改變也堅持不變，「古寧頭戰役的勝利，也告訴我們，只要團結一心，就能對抗威脅；只要堅定信念，就必定能夠守護家園。」

賴總統也說，要再次感謝國軍弟兄姊妹，不分晝夜，堅守崗位，捍衛海疆、守護領空、保衛國土，像是金門在地的金防部官士兵及海巡同仁都站在第一線，因應無人機等各種灰色地帶侵擾，非常辛苦。

賴總統強調，身為三軍統帥，他會堅定做國軍的後盾，持續推動各項改革，提升軍備和服役環境，強化國防戰力，也會跟全球民主夥伴深化合作，肩並肩發揮嚇阻的力量，共同維護區域以及世界的民主、和平與繁榮。（編輯：林淑媛）1131025