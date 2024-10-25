國軍將領異動 金防部指揮官李定中接任副參謀總長

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（中央社記者吳書緯台北25日電）國軍高階將領人事將於11月有所異動，副參謀總長楊海明中將即將屆臨退伍，軍方人士今天證實，金防部指揮官李定中中將將接任副參謀總長，而國防部政務辦公室主任將由國防部後勤參謀次長室次長陳道輝中將出任。

據了解，這波高階將領調整，來自於現任副參謀總長楊海明中將於11月退伍，因而有相關的人事調整，相關異動待總統賴清德核定後，將於11月1日生效。

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軍方人士證實，李定中接任副參謀總長後，金防部指揮官將由現任馬防部指揮官黃先任中將接任，國防部訓練參謀次長室軍事訓練處處長劉慎謨少將升任馬防部指揮官，並晉任中將。陸軍北測中心指揮官陳俊男少將則接任訓練參謀次長室軍事訓練處處長，陸軍裝甲586旅旅長李錦鑫少將接任北測中心指揮官，何國嘉上校升任586旅旅長並晉任少將。

此外，軍方人士指出，前國防部政務辦公室主任廖建興中將9月1日升任八軍團指揮官後，懸缺一陣子的政務辦公室主任將由國防部後勤參謀次長室次長陳道輝中將出任，作戰計畫次長室助理次長李鳳翔少將升任後勤參謀次長室次長，並晉任中將。（編輯：張若瑤）1131025