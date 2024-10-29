卓榮泰能源專報 朱立倫：放棄眼前花朵追求天邊雲彩

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（中央社記者劉冠廷台北29日電）國民黨主席朱立倫今天表示，行政院長卓榮泰的能源政策專案報告，結論就是明年5月關掉所有的核電廠，用火力發電及繼續種綠電取代，新核能技術可以研究，簡單來說就是政府決定放棄眼前的花朵，追求天邊的雲彩。

卓榮泰今天應邀至立法院進行能源配比及電價政策專案報告。卓榮泰指出，能源轉型政策除了已推動中的太陽光電及風力等再生能源，現也積極推動地熱等新能源，並擴展增氣減煤策略，達到2030年綠電占比30%的淨零轉型階段性目標，並有充足的綠電滿足出口產業需求。

朱立倫下午透過臉書表示，「充足、安全、乾淨及便宜」是能源政策四大關鍵，也是民眾的期待。但是民進黨8年多來的能源政策卻是核電除役，火力全開，全面種綠電，結果造成電力不足，影響投資意願。

朱立倫也說，能源供應受制於進口，更影響到國家安全；高空污、高碳排犧牲人民健康；電價更是不斷高漲，推升物價造成通膨，全民還大量補貼台電的虧損。

朱立倫指出，民進黨的能源政策就是「電力不足，國安危機，空氣污染，電價高漲」。卓榮泰的能源政策專案報告，結論就是必須明年5月關掉所有的核電廠，用火力發電及繼續種綠電取代。

朱立倫表示，至於目前仍然不可及的新核能技術可以研究，簡單來說就是政府決定放棄眼前的花朵，追求天邊的雲彩，其結果必然造成全民「迫切的危機」。（編輯：翟思嘉、林興盟）1131029