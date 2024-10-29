總統教育獎得主孫瑜蔓遭嘲諷 總統親探肯定勇敢樂觀

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（中央社記者溫貴香台北29日電）總統教育獎得主孫瑜蔓日前被同儕嘲諷「因有病才得獎」，總統賴清德日前到孫瑜蔓母親的Threads留言鼓勵。賴總統今天親自到桃園市建國國中關懷孫瑜蔓，再次肯定孫瑜蔓的勇敢與樂觀，相信孫瑜蔓克服逆境的精神，「給予很多困境中的孩子鼓勵」，大讚非常了不起。

總統府下午發布新聞稿表示，總統上午在教育部長鄭英耀及國教署長彭富源等人陪同下撥空赴桃園市建國國中，關懷「2024總統教育獎」得獎學生孫瑜蔓，總統抵達後，首先聽取訓育組長江玉萱及孫瑜蔓的母親劉珊妮，說明孫瑜蔓學習及生活情況。

隨後總統至活動中心，探訪正為11月2日校慶運動會練習大隊接力接棒及趣味競賽的孫瑜蔓與其同學，當時孫瑜蔓正在上體育課，總統驚喜現身，送上溫暖。隨後，兩人坐在活動中心講台的階梯上聊天，賴總統關心孫瑜蔓，未來為什麼想當藝術家。孫瑜蔓回應，「因為我覺得如果可以用自己喜歡的方式度過一生，是一件很酷的事」，成熟超齡的答案，讓總統不禁說出「這真的非常棒」。

有趣的是，當總統表示，「人生最幸運的事，就是在有興趣的領域裡追求夢想」，孫瑜蔓隨即接著說「發光發熱」，兩人很有默契地一搭一唱。總統肯定孫瑜蔓的孝心，孫瑜蔓也不假思索回應「會，我會（未來好好照顧爸爸媽媽）」，總統稱讚「你真的很棒」。

總統指出，很高興到建國國中跟大家見面，看到孫瑜蔓在校學習的影片，感謝校長莊文凱及老師們對她的照顧。孫瑜蔓勇敢克服種種困難，持有正向的人生觀，在音樂、舞蹈、英語等方面都有很好的表現，她曾經說過「越努力、越幸運」，這句話令總統深有同感，也深受感動。

總統提到，孫瑜蔓的勇敢與精神，也告訴大家，當處在困境時，如果能正面看待困境，反而會訓練、培養出更不同的視野與勇氣，孫瑜蔓的正向人生觀帶給大家很多啟發，希望未來能分享給更多困境中的孩子。

黨政人士表示，總統賴清德日前啟動「總統教育獎關懷之旅」，訪視多位總統教育獎得主，面對面深入關懷，為在逆境中成長的孩子們第一線送上溫暖。今天特別訪視日前曾被同儕嘲諷「因有病才得獎」的孫瑜蔓，再次肯定孫瑜蔓的勇敢與樂觀，相信孫瑜蔓克服逆境的精神，「給予很多困境中的孩子鼓勵」，大讚非常了不起。

談及日前孫瑜蔓遭同學嘲笑一事，孫瑜蔓母親回憶表示，孫瑜蔓當時向家人傾訴，傷心詢問能否不要總統教育獎，「可以有正常的耳朵嗎？」母親聽聞後將這段話貼上網，引來很多關注後才發現「其實不只我女兒有聽力問題，很多孩子也面臨同樣問題」，相信這是上天賦予給孫瑜蔓的任務，「去幫這些孩子發聲」。

孫瑜蔓母親的正向樂觀，受到現場熱烈迴響，總統也深受感動表示，孫瑜蔓人生觀能夠這麼正向，正是因為得到來自四面八方，包括爸爸媽媽、學校老師等豐盛的支持，並透過音樂、舞蹈和世界連結，讚賞「瑜蔓的成就非常不容易」。（編輯：張若瑤）1131029