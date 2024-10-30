本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
颱風康芮加速接近僅北市基隆金馬未納陸警 明北部東部防大雨
首頁 / 政治

澳學者：台灣對世界很重要 中國侵台得付極大代價

2024/10/30 11:13（10/30 11:26 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
澳洲國際事務協會（AIIA）執行長威克菲德（Bryce Wakefield）表示，台灣已成為國際議題，其重要程度與5年前不同，這也使中國在處理台灣問題上所面臨的賭注比以前大。中央社記者李宗憲坎培拉攝 113年10月30日
澳洲國際事務協會（AIIA）執行長威克菲德（Bryce Wakefield）表示，台灣已成為國際議題，其重要程度與5年前不同，這也使中國在處理台灣問題上所面臨的賭注比以前大。中央社記者李宗憲坎培拉攝 113年10月30日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李宗憲坎培拉30日專電）德國智庫舉辦為期2天的「澳洲與太平洋安全會議」昨天主題是區域聯盟和南海情勢，受邀的德國政界人士及澳洲學者皆聚焦台海議題，及中國潛在威脅。有學者表示，台灣對世界經濟很重要，若中國侵台將付極大代價。

德國智庫「康拉德阿德諾爾基金會」（Konrad-Adenauer-Stiftung, KAS）澳洲分處28日舉行連2天的「澳洲與太平洋安全會議」，昨天的會議主題為區域聯盟及南海情勢，僅限受邀媒體，包括台灣、菲律賓、印尼和澳洲的記者參與，不對外公開。

逾4小時的會議幾乎都聚焦在台海議題。德國政黨人士和學者在會中指出，俄烏戰爭與台海情況不同，不能比較，並強調台灣對區域和世界經濟的重要性。另有人分析說，中國因內部經濟問題，及考量其得面對的嚴重後果及代價，現階段不會武力犯台。

澳洲國際事務協會（AIIA）執行長威克菲德（Bryce Wakefield）在會議後接受中央社訪問。他表示，台灣擁有半導體，對全球經濟至關重要，若中國武力犯台，不僅台灣經濟，包括全球經濟也會受到嚴重衝擊。

他說：「若中國認知到美國、日本、菲律賓和澳洲等國家會對其採取反制措施，他們就會對侵略台灣三思。」

威克菲德指出，美國正透過與澳洲、日本和菲律賓結盟，及與新加坡建立關係，展現對中國的威懾力。

威克菲德強調，台灣已向世界證明其對全球經濟的重要性，若中國侵犯台灣，將面臨嚴重後果，並說，「習近平必須權衡，他是否要成為破壞國家及導致國家滅亡的的中國領導人，就算他可能不這麼認為，但侵略台灣的賭注是很大的。」

他告訴中央社，澳洲、歐洲和日本等國都已考慮在台灣發生緊急情況時要如何反制中國，像歐洲多國也正從俄烏戰爭中各國對俄羅斯的制裁中學習，以了解「當台灣發生意外事件時，可以如何制裁中國」。

威克菲德補充，5年前，澳洲人普遍認為台海情勢與他們無關，但現在大家都認知到台灣與澳洲福祉有密切關係。

他表示，「台灣已成為一個國際議題，其重要程度與5年前不同」，這也使中國在處理台灣問題上所面臨的賭注比以前還大。

根據澳洲國際事務協會官網資訊，該研究機構成立於1933年，是澳洲歷史最悠久、專注於政治與國際關係的研究機構。（編輯：唐佩君）1131030

#中國
#日本
#台灣
#俄烏戰爭
#習近平
#菲律賓
#德國
#台海
#澳洲
習近平
中方曾要求美方直言反台獨遭拒 綠：彰顯美對台承諾芬蘭總統與習近平會面 稱中歐需避免貿易爭端升級
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.119
更多編輯台推薦新聞：