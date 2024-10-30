澳學者：台灣對世界很重要 中國侵台得付極大代價

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李宗憲坎培拉30日專電）德國智庫舉辦為期2天的「澳洲與太平洋安全會議」昨天主題是區域聯盟和南海情勢，受邀的德國政界人士及澳洲學者皆聚焦台海議題，及中國潛在威脅。有學者表示，台灣對世界經濟很重要，若中國侵台將付極大代價。

德國智庫「康拉德阿德諾爾基金會」（Konrad-Adenauer-Stiftung, KAS）澳洲分處28日舉行連2天的「澳洲與太平洋安全會議」，昨天的會議主題為區域聯盟及南海情勢，僅限受邀媒體，包括台灣、菲律賓、印尼和澳洲的記者參與，不對外公開。

逾4小時的會議幾乎都聚焦在台海議題。德國政黨人士和學者在會中指出，俄烏戰爭與台海情況不同，不能比較，並強調台灣對區域和世界經濟的重要性。另有人分析說，中國因內部經濟問題，及考量其得面對的嚴重後果及代價，現階段不會武力犯台。

澳洲國際事務協會（AIIA）執行長威克菲德（Bryce Wakefield）在會議後接受中央社訪問。他表示，台灣擁有半導體，對全球經濟至關重要，若中國武力犯台，不僅台灣經濟，包括全球經濟也會受到嚴重衝擊。

他說：「若中國認知到美國、日本、菲律賓和澳洲等國家會對其採取反制措施，他們就會對侵略台灣三思。」

威克菲德指出，美國正透過與澳洲、日本和菲律賓結盟，及與新加坡建立關係，展現對中國的威懾力。

威克菲德強調，台灣已向世界證明其對全球經濟的重要性，若中國侵犯台灣，將面臨嚴重後果，並說，「習近平必須權衡，他是否要成為破壞國家及導致國家滅亡的的中國領導人，就算他可能不這麼認為，但侵略台灣的賭注是很大的。」

他告訴中央社，澳洲、歐洲和日本等國都已考慮在台灣發生緊急情況時要如何反制中國，像歐洲多國也正從俄烏戰爭中各國對俄羅斯的制裁中學習，以了解「當台灣發生意外事件時，可以如何制裁中國」。

威克菲德補充，5年前，澳洲人普遍認為台海情勢與他們無關，但現在大家都認知到台灣與澳洲福祉有密切關係。

他表示，「台灣已成為一個國際議題，其重要程度與5年前不同」，這也使中國在處理台灣問題上所面臨的賭注比以前還大。

根據澳洲國際事務協會官網資訊，該研究機構成立於1933年，是澳洲歷史最悠久、專注於政治與國際關係的研究機構。（編輯：唐佩君）1131030