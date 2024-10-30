黃牛票亂象 李遠勸業者採實名制若不行再考慮修法

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（中央社記者林敬殷台北30日電）歌手周杰倫演唱會15萬張門票，開賣後即刻秒殺，一票難求，衍生黃牛票亂象。文化部長李遠今天表示，文化部之前曾勸業者考慮採取實名制或抽票制，但這種事不能勉強，如果不行的話就會考慮修法。

立法院教育及文化委員會今天審查行政院函請審議「不義遺址保存條例草案」等案，國民黨立委葉元之提及他有另一件「不義」的事要問文化部，歌手周杰倫演場會衍生的黃牛票亂象，現在受理多少件檢舉案。

李遠表示，截至目前為止，文化部共受理約2700件檢舉案。

葉元之說，文化部日前表態修法遏止黃牛，修法方向是什麼，要修什麼法。

李遠指出，近期有2場演場會自行訂定實名制跟抽票制，給文化部經驗，但文化部平常採取的是勸說，也開過很多場會議勸經紀公司跟主辦單位，文化部補助經費，但這種事不能勉強，如果不行的話就會考慮修法。

葉元之表示，文化部未來考慮修法以後演場會採取實名制。李遠說，當然不是。

不過，李遠也表達2項立場，1、文化部會繼續與地方政府研議考慮其所轄大型場館，設計實名制入場規範或優惠（包含補助），提增業者採行實名制入場的意願；2、與相關單位研商，重新思考合理的銷售成本、強制實名制、資料調查權等措施調整的可行性。

葉元之追問，被黃牛搶到的序號，這些序號怎麼處理，是文化部沒收，還是還給主辦單位，擇期再辦線上售票。此外，有消費者事先跟黃牛買了，序號被沒收，黃牛卻不還錢，政府如何處理。

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文化部影視及流行音樂發展司長吳宜璇表示，黃牛用不正當方式掃票，警方沒入後，是進入刑法偵查，文化部主動跟主辦單位了解，目前狀況先配合警方，相關序號由警方持續偵辦中，文化部會持續和業者溝通，以對消費者權益保障最好方式處理。

吳宜璇說，每一個售票單位對票務有自己的規劃，無法強制業者，文化部以消費者權益做最大考量，序號是否釋出，要等警方偵查過後，何時還給票務單位，文化部繼續掌握跟了解。（編輯：蘇志宗）1131030