抓到台灣最大黃牛票業者 警政署長下令全國加強查緝、擴大打擊

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（中央社記者劉建邦台北25日電）刑事局與台北市刑警大隊循線破獲全台最大販售黃牛票業者把劉姓夫妻送辦。刑事局表示，警政署長張榮興已要求全國警局加強查緝黃牛票，至昨天止共查獲31件，將擴大追溯偵辦。

警政署刑事局今天發布新聞資料指出，網路社群平台近期出現高價出售周杰倫在台北大巨蛋舉辦演唱會門票，使許多無法購得門票民眾感到不滿及失望。

刑事局及台北市警察局刑警大隊昨天聯手破獲販售黃牛票集團的劉姓夫妻，警詢後把劉姓男子及其張姓妻子移送檢方偵辦。台北地方檢察署訊後聲押劉男，諭令張女新台幣20萬元交保。

刑事局今天表示，針對黃牛現象，署長張榮興已於23日通令全國各警察機關加強查緝，全面清查網路平台，針對以虛偽資料或不正方式（如掃票機器人、外掛程式等）大量掃票案件或誆稱有票實則施行詐騙等類案件，務必全力依法偵辦，勿枉勿縱。

刑事局統計至24日止，已查獲31件黃牛票案，包含以虛偽資料購票1件、機器人掃票1件、加價轉售29件，將持續擴大追溯偵辦。

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刑事局表示，非法販售黃牛票，恐觸犯文化創意產業發展法；若無票誆稱有票導致被害人誤信並完成匯款，屬網路購物詐欺，涉犯刑法詐欺罪。

刑事局指出，呼籲民眾買演唱會或藝文票券，務必透過官方指定管道購票，勿買來路不明票券，避免助長黃牛歪風及降低受騙風險。民眾若發現販售黃牛票行為，可至文化部檢舉黃牛專區檢附相關事證檢舉，共同打擊黃牛不法行為。（編輯：李錫璋）1131025