周杰倫演唱會黃牛票案 檢聲押劉姓主嫌、妻20萬元交保

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（中央社記者林長順台北25日電）有網友以高價轉售周杰倫在大巨蛋演唱會門票引關注。警方昨天破獲販售黃牛票集團的劉姓夫妻檔，訊後將劉男及張姓妻子移送法辦。台北地檢署訊後聲押劉男，諭令張女20萬元交保。

劉男在偵查庭內獲悉自己被聲押後，情緒激動的大聲咆哮，由於劉男已經無法溝通，檢察官要求法警強制帶回拘留室。台北地方法院預計今天召開羈押庭。

藝人周杰倫在台北大巨蛋舉辦演唱會，15萬張門票銷售一空，89萬人次同時搶票，創售票網站紀錄，許多未買到票歌迷陸續發現網路有人兜售黃牛票，有些轉售價開到1張新台幣30萬元，引發批評。台北市長蔣萬安下令加強追緝。

台北市警方蒐證後，發現43歲劉男及張女所屬黃牛集團所管理LINE社群帳號，對外號稱是全國最大販售黃牛票的業者，並在各通訊軟體發送廣告招攬代購門票，2人近期透過網路，大肆宣傳保證預售周杰倫在大巨蛋演唱會黃牛票。

警方初估周杰倫在大巨蛋演唱會有近百組民眾已付款代購黃牛票，劉男曾涉及類似案件遭判刑。警詢後依違反文化創意產業發展法、偽造文書、詐欺案，把劉男及張女移送台北地檢署偵辦。（編輯：李錫璋）1131025