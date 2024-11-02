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颱風康芮重創台東農業 蕭副總統、卓榮泰勘災

2024/11/2 08:51（11/2 08:59 更新）
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（中央社記者盧太城台東縣2日電）颱風「康芮」重創台東農業，副總統蕭美琴、行政院長卓榮泰及農業部次長黃昭欽預計今天上午9時許分別前往台東及蘭嶼、綠島、東海岸，勘查當地災情。

蕭副總統上午先前往台東市郊視察釋迦園，台東釋迦目前進入熟果準備採收，但受颱風「康芮」強風豪雨影響，果實及果樹受創嚴重；接著蕭副總統將前往台東縱谷一路到花蓮，勘查水稻及其它農損。台東水稻估逾5成倒伏，收成少3成。

卓榮泰預計前往蘭嶼及綠島，勘查災情及復建情況。蘭嶼及綠島這次受颱風侵襲首當其衝，漁業及生活設施、觀光產業損失慘重。

黃昭欽將前往東海岸視察4個漁港，台東縣政府粗估逾60艘漁船沉沒及漂流，長濱漁港湧入大量漂流木塞滿港內。（編輯：戴光育）1131102

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