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遭點名代理黨主席 黃國昌：做好自己工作最重要

2024/11/4 12:43
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（中央社記者陳俊華台北4日電）民眾黨主席柯文哲請假3個月，但日前遭延押2個月，代理主席議題再受矚。民眾黨團總召黃國昌今天說，柯文哲還在請假當中，對所有黨公職來說，現在最重要的事，就是把各自工作做好。

柯文哲因京華城案遭台北地院裁定延押。民眾黨台中市黨部主委江和樹說，支持柯文哲再次請假，但若要選出代理黨主席，他支持黃國昌。台中市政顧問蔡壁如表示，支持黃國昌出任代理黨主席，若要改選黨主席，只要黨需要她，她願意挺身而出參選。

黃國昌上午受訪時表示，對民眾黨而言，現在最重要的事，不僅是團結一致，而是做好各自的工作、回應選民對民眾黨的期待，例如立委就是要在立法院，扮演好監督制衡的角色，努力推動過去向選民承諾的法案。

黃國昌說，民眾黨務有相關規章跟制度，柯文哲正被賴政府追殺，被拘禁在台北看守所，就連對外公開講話的機會跟權利都沒有；柯文哲目前還在請假中，這時候最重要的事，是全體黨公職在自己的工作崗位上，把自己的工作做好。

另外，立法院司法及法制委員會召委、國民黨立委吳宗憲與民眾黨立委張啓楷等人，今天上午到台北地方檢察署考察偵查不公開實務作業執行情形。民進黨發言人吳崢呼籲，吳宗憲等立委應尊重檢調獨立辦案，勿破壞自由民主憲政體制。

黃國昌表示，偵查不公開淪為偵查亂公開，嚴重衝擊台灣司法公信力，按照民進黨邏輯，他們可以透過臉書發文，幫台北地檢署發聲洗地，自我化身北檢發言人。

黃國昌說，針對偵查不公開的亂象，司法及法制委員會有安排專案報告，當時也有立委上台質詢，吳宗憲行使召委職權安排考察，「我不知道民進黨在反對什麼」。（編輯：林克倫）1131104

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