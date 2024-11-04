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陳啟昱涉弊案失聯 黃國昌批綠營權貴啃食國家資源

2024/11/4 12:24
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（中央社記者陳俊華台北4日電）民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天說，政府用發展綠能當藉口，放任綠營權貴啃食國家資源，前台鹽綠能公司董事長陳啟昱人都跑了，相關單位還在踢皮球，辦到人都不見了，「到底是誰在操弄司法？」

台南地檢署偵辦光電弊案，陳啟昱未出席台南地方法院1日的重開羈押庭，經司法警察執行拘提多日仍無所獲，南檢今天依法發布通緝。

黃國昌上午舉行記者會指出，陳啟昱在未經董事會同意下引進4大民股，「義竹弊案」陳啟昱透過其子任職的鴻暉國際，以台鹽綠能當招牌，簽訂利益最豐碩的土地開發合約，將錢洗入鴻暉國際口袋，並指定工程總承包給開暘集團的蔡清旭，蔡清旭再支付新台幣上千萬元回扣給陳啟昱。

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黃國昌說，台南七股的魚電共生，陳啟昱以類似手法，再次由鴻暉國際出面喬土地以獲取暴利，但經濟部的調查報告卻隻字未提；他質疑因為案場在台南所以不能辦，而經濟部放水陳啟昱，責任難辭其咎。

黃國昌指出，台南七股案場的簽約公司新日泰能源股權，售予三地集團控制的東正投資時，並未如正常的直接交易，而是透過兩間公司居中進行交易，其中的一間還是由陳啟昱密切事業夥伴方啟州擔任負責人的「艾能吉能源」，過程啟人疑竇。（編輯：蘇龍麒）1131104

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