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前台鹽綠能董事長陳啟昱涉光電弊案失聯 南檢發布通緝

2024/11/4 10:27（11/4 10:45 更新）
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前台鹽綠能董事長陳啟昱。（中央社檔案照片）
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（中央社記者楊思瑞台南4日電）台南地檢署偵辦光電弊案，前台鹽綠能公司董事長陳啟昱未出席台南地方法院1日重開羈押庭，經司法警察執行拘提多日仍無所獲，南檢今天依法發布通緝。

台南地檢署今天公布，檢察官於1日依刑事訴訟法第76條第2款對被告陳男核發拘票，並交由司法警察執行拘提，迄今拘提無著，足認被告逃亡、藏匿，今天依刑事訴訟法第84條發布通緝，呼籲被告儘速自行到案，並希望民眾協助提供相關情資。

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台南地檢署偵辦光電弊案，10月23日聲押禁見陳啟昱、前台鹽綠能總經理蘇坤煌、郭姓前副總經理、鴻暉國際公司蘇姓負責人、晁暘開發公司戴姓負責人，台南地院24日裁定駁回，5人均請回，南檢不服提起抗告，台灣高等法院台南分院於10月28日撤銷原裁定，發回台南地院更裁。

台南地院1日重新開庭審理，但陳啟昱未到庭，另4名被告經裁定，蘇坤煌、鴻暉國際公司蘇姓負責人羈押禁見，台鹽綠能郭姓前副總經理、晁暘開發公司戴姓負責人請回。（編輯：郭諭儒）1131104

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