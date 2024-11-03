前台鹽綠能董事長陳啟昱涉弊案失聯 南檢最快11/4發布通緝

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（中央社記者楊思瑞台南3日電）台南地檢署偵辦光電弊案，前台鹽綠能公司董事長陳啟昱未現身台南地方法院1日重開羈押庭，院檢發拘票並動員警、調人員搜尋，至今天仍未找到人，南檢最快將於明天發布通緝。

台南地檢署發言人蔡宗聖告訴中央社記者，10月24日已對陳啟昱限制出海、出境，在陳啟昱1日未到庭後，檢警調及海巡署已動員數百人投入追緝，至今天下午為止尚無所獲，預定最快明天發布通緝。

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台南地檢署偵辦光電弊案，10月23日聲押禁見陳啟昱、前台鹽綠能總經理蘇坤煌、郭姓前副總經理、鴻暉國際公司蘇姓負責人、晁暘開發公司戴姓負責人，台南地院24日裁定駁回，5人全部請回，南檢不服提起抗告，台灣高等法院台南分院於10月28日撤銷原裁定，發回台南地院更裁。

台南地院於1日重新開庭審理，但陳啟昱未到庭，另4名被告經裁定，蘇坤煌、鴻暉國際公司蘇姓負責人羈押禁見，台鹽綠能郭姓前副總經理、晁暘開發公司戴姓負責人請回。（編輯：李淑華）1131103