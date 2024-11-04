空軍天龍操演登場 防空課目考驗飛官纏鬥高壓反應

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（中央社記者游凱翔台北4日電）空軍年度重大演訓「天龍操演」今天上午正式登場，進行空對空、空對海、空對地等戰技競賽驗收年度成果，空軍說明，其中AGTS（空中機砲射擊目標組）課目是考驗飛官在兩機高速纏鬥時，「快速、高壓且高G力」的臨場反應。

「天龍操演」原訂10月28日起至11月1日實施，後因颱風康芮影響而延期為11月4日至8日實施，相關操演今天上午已正式展開，參演機型為F-16V（Block20）、幻象2000-5、IDF戰機等，並與相關單位驗證聯合作戰效能。

空軍日前說明，這次共進行「防空攔截暨AGTS射擊」、「25磅訓練彈投擲」、「紅外線飛彈射擊競賽」、「潛力裝掛競賽」及「憲兵部隊輕兵器射擊競賽」等5項競賽課目。

空軍司令部中午也在官方臉書粉絲團「中華民國空軍」，說明「防空攔截暨AGTS射擊」課目的內容。

空軍指出，此課目在於模擬飛行員「接獲命令後緊急起飛」、「空中完成目標辨認後實施飛彈模擬攻擊」，最後是如同「捍衛戰士」裡的經典場景「Dogfight」一樣，兩方戰機在空中高速纏鬥。

空軍指出，此課目將考驗飛行員如何在「快速」、「高壓」、「高G力」下的臨場應對，達成驅離敵機任務。（編輯：蘇志宗）1131104