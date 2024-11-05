本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
議員考察見大巨蛋外野座椅區漏水 北市：勘查若屬實將開罰
首頁 / 政治

綠：總預算卡關影響建設 桃園藍委勿犧牲市民權益

2024/11/5 14:05
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉素萍台北5日電）民進黨今天說，中央對桃園的經費挹注顯著增加，從2015年馬政府時期的新台幣320億元，到明年度預算規模即將增至720億元，增幅達400億元，成長超過一倍，呼籲國民黨籍桃園市立委儘速推動總預算進入實質審查，切勿犧牲桃園市民權益。

民進黨發言人吳崢、桃園市議員彭俊豪、劉仁照、許家睿今天共同召開「只顧政爭不顧民生，藍白惡卡總預算——桃園篇」記者會。

吳崢指出，近期全台各縣市的地方議員不斷發聲，呼籲地方建設、災防需求等新興計畫，亟需中央總預算提供資源。面對基層這麼多的迫切需求，藍白兩黨立委卻仍執意杯葛，拒絕讓總預算付委進入實質審查；他說，強烈呼籲在野黨停止政治空轉與惡鬥，儘速將總預算付委審查，回應人民需求。

吳崢進一步說明，中央對桃園的經費挹注顯著增加，從2015年馬政府時期的320億元，到明年度預算規模即將增至720億元，增幅達400億元，成長超過一倍，顯見民進黨政府不論誰在桃園執政，都持續支持桃園的發展。

吳崢表示，如果總預算案最終無法通過，這些對桃園的挹注將化為泡影，建設也將停滯不前。目前桃園立委都是國民黨籍，呼籲這些桃園藍委切勿再杯葛總預算，讓桃園的建設計畫因政治惡鬥而延宕。

彭俊豪指出，民進黨執政8年來，中央政府對桃園的補助金額比國民黨時期多出近1440億元。然而，桃園6位國民黨籍立委卻6度投票阻擋中央總預算，讓中央無法提供桃園所需的經費。

劉仁照說，桃園市長張善政一再宣稱努力爭取到經費，但桃園6席國民黨立委卻在中央持續阻擋市府所需的預算，忽視了230萬名桃園市民的需求。（編輯：蘇龍麒）1131105

吳崢
立院司委會將考察北檢 吳崢籲尊重檢調獨立辦案吳崢指柯文哲將遭起訴 民眾黨質疑把訓斥當耳邊風
彭俊豪
桃園女童遭強擄未遂 張善政：全力照護輔導女童
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.118
更多編輯台推薦新聞：